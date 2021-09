Vasco vence no embalo da torcida

CB Correio Braziliense

(crédito: Rafael Ribeiro/Vasco)

Com o empurrão da torcida em São Januário, o Vasco ganhou forças na briga por um lugar no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, o time carioca recebeu 3.189 fãs nas arquibancadas de sua casa e fez bom uso dos gritos de apoio. Diante do Goiás, atual terceiro colocado na classificação do torneio nacional, o cruzmaltino venceu, por 2 x 0, e encurtou a distância para o grupo de acesso à primeira divisão.

A segunda vitória seguida na Série B do Brasileirão foi toda construída com base no poder aéreo do time comandado pelo técnico Fernando Diniz. No primeiro tempo, Riquelme deu boa escapada pela direita e colocou a bola na cabeça de Morato. O meia empurrou para a rede. Acuado pelo cruzmaltino, o Goiás pouco incomodou ofensivamente. Quando escapou ao ataque, mostrou que a pontaria não estava em dia.

A vantagem construída no primeiro tempo precisou de apenas três minutos da etapa final para ser ampliada. Desta vez, Nenê deu assistência açucarada e Gabriel Pec deslocou Tadeu de cabeça. Atrás do placar, o Goiás deu calor no cruzmaltino, mas seguiu mandando poucas bolas em direção à meta de Vanderlei. O time perdeu pelo menos quatro chances de diminuir. Sem o poder de reação goiano, o Vasco somou os três pontos.

Ao apito final, os jogadores cruzmaltino permaneceram no gramado e comemoraram o resultado cantando com os vascaínos que estavam nas arquibancadas de São Januário. “Torcida faz muita diferença. A gente sabe que a maior força do Vasco é a torcida. Estamos há mais de um ano sofrendo sem eles. O apoio do torcedor é sempre um jogador a mais em campo”, destacou o capitão Leandro Castan.