A primeira pedreira do MNM

DQ Danilo Queiroz

Desde 2011 turbinado por investimentos do Catar, o Paris Saint-Germain persegue vorazmente a meta de dominar o futebol europeu e conquistar a Liga dos Campeões. No período, o time acostumou-se a figurar como favorito à taça, mas, na mesma medida, se decepcionou com tropeços em momentos decisivos. Para a edição 2021/2022, o time francês subiu o sarrafo e formou um poderoso trio de ataque com Messi, Neymar e Mbappé para exorcizar os fantasmas. Hoje, às 16h, no Parc des Princes, terá a chance de se livrar de um pesadelo recente e vencer, pela primeira vez no torneio, o Manchester City.

O time inglês foi algoz dos franceses em duas temporadas recentes da Liga dos Campeões. Uma espécie de rival nas finanças — por ser bancado por dinheiro do City Football Group, dos Emirados Unidos —, o City se sobressaiu diante do PSG em duas temporadas. Em 2015/2016, levou a melhor nas quartas de final com uma vitória e um empate — 3 x 2 na soma dos placares. Na última edição do torneio europeu, avançou para a final com dois triunfos — 4 x 1 no agregado. Ou seja, em confrontos da competição continental, o Paris nunca saiu de campo vencedor.

A chance de ouro está na primeira grande partida com Messi, Neymar e Mbappé à disposição. O trio, que ainda não deu espetáculo quando jogou junto, pode, mais uma vez, começar a partida entre os titulares. O argentino era dúvida, mas foi confirmado, ontem, pelo técnico Mauricio Pochettino. “Ele estará à disposição do grupo”, adiantou, ainda deixando a dúvida sobre titularidade no ar. O comandante ainda fez questão de tirar o peso de uma atuação de luxo do trio MNM. “Somos um time em construção, é um fato, não uma opinião”, garantiu.

Mesmo com a autocrítica de Pochettino, o Manchester City aposta no lema de que todo cuidado é pouco para manter a invencibilidade. Classificando o trio de ataque do PSG como “bom demais”, o técnico Pep Guardiola admitiu não ter uma fórmula em mente para segurar as tramas de Messi, Neymar e Mbappé. “Com tanta qualidade, não sei como pará-los, são muito bons. Eles são jogadores excepcionais, todos sabem disso”, admitiu o treinador espanhol, que no sábado, após vencer o Chelsea, por 1 x 0, se tornou o comandante com o maior número de vitórias na história do clube inglês: 221 triunfos.

O City, porém, também tem nomes em grande fase para o jogo. Autor do gol da vitória na última partida, Gabriel Jesus é o líder de participações diretas até agora: três bolas na rede e três assistências. “Estou muito feliz nesse começo de temporada por mim e pelo time. O mais importante é seguir fazendo isso e tentando jogar bem a cada jogo”, disse o brasileiro. Maior contratação da janela de verão europeia — custou R$ 721 milhões — Jack Grealish vibrou por poder atuar contra Neymar. “É um jogador inacreditável, muito talentoso. Eu costumava ver muitos vídeos, até quando eu era criança e via no Santos”, relembrou.



2ª rodada

Hoje

13h45 Ajax x Besiktas

13h45 Shakhtar x Internazionale

16h PSG x Man. City

16h RB Leipzig x Club Brugge

16h Porto x Liverpool

16h Milan x Atlético de Madrid

16h Dortmund x Sporting

16h Real Madrid x Sheriff



Amanhã

13h45 Atalanta x Young Boys

13h45 Zenit x Malmo

16h Bayern x Dínamo de Kiev

16h Benfica x Barcelona

16h Man United x Villareal

16h RB Salzsburg x Lille

16h Wolfsburg x Sevilla

16h Juventus x Chelsea

Brasileiros em alta no Real

crédito: Javier Soriano/AFP - 1/3/21

Em torno de um Karim Benzema, que está voando, os jovens atacantes brasileiros Vinicius Jr e Rodrygo também brilham no Real Madrid, que sonha em dar mais um passo na Liga dos Campeões, hoje, às 16h, contra o Sheriff Tiraspol, na volta do time ao Santiago Bernabéu em jogos da Liga dos Campeões.

Há um ano, eram as duas grandes desilusões do Real Madrid, dois jogadores que ficavam no banco e, quando entravam em campo, não estavam à altura da expectativa gerada. Agora são titulares respeitados e atacantes temidos por todas as defesas. Vinicius e Rodrygo foram escalados ao lado de Benzema nos dois últimos compromissos dos merengues, deixando de fora estrelas como Eden Hazard, Marco Asensio e Lucas Vázquez.

Uma explosão de juventude bem-vinda para o treinador Carlo Ancelotti, que retornou ao clube espanhol após a saída de Zinedine Zidane. “Os jovens estão prontos. Vamos precisar deles. O que me surpreendeu desde a minha chegada é que existem muitos jogadores com enorme talento”, declarou o técnico italiano antes da sua estreia à frente do Real Madrid, em meados de agosto.

Contratado junto ao Flamengo, Vinicius Jr demorou a confirmar seu talento. Muitas vezes criticado por sua falta de concentração e pouca frieza perto do gol adversário, ele aprendeu a manter a calma e a concentrar esforços. A prova: embora até agora não tenha feito muitos gols, desde o início desta temporada, o jogador de 21 anos marcou cinco vezes e deu passe para outros três, tornando-se no vice-artilheiro do Campeonato Espanhol.

Pouco utilizado por Zidane, e diante da forte concorrência no ataque, Rodrygo conseguiu seu lugar no início desta temporada. O ex-jogador do Santos atuou apenas em 31 partidas oficiais e marcou 10 gols. Mas a parceria com Benzema e Vinicius, na vitória por 6 x 1 na quarta-feira passada sobre o Mallorca, pelo Espanhol, abriu novas possibilidades ofensivas para Ancelotti. Ao que parece, o treinador italiano está determinado em confiar na sua jovem dupla brasileira, para fazer a torcida madrilena comemorar ao ritmo do samba.