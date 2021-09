CB Correio Braziliense

Representante brasileiro na outra chave semifinal da Libertadores, o Flamengo desembarcou, ontem, em Guayaquil, para enfrentar o Barcelona. Na bagagem, o rubro-negro levou uma vantagem de dois gols. O elenco viajou apenas sem o zagueiro Léo Pereira, expulso na ida. As boas novas são os possíveis retornos de Arrascaeta e Filipe Luís ao time titular. Hoje, o clube carioca faz o último treino para a partida no estádio do Emelec.