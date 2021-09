Decreto assinado por Bolsonaro altera clubes participantes na loteria Timemania

VP VICTOR PARRINI*

Na última segunda-feira (27/9), o Presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou um decreto que altera a seleção dos clubes de futebol na Timemania, organizado pela Caixa Econômica Federal, e impacta diretamente no caixa das duas principais equipes do futebol candango. A nova norma prevê que apenas os times da Série A e B do Campeonato Brasileiro, que participaram das competições em 2019 e 2020, estão aptos a concorrer no sorteio. Com isso, Brasiliense e Gama devem ficar fora da lista da loteria.

Antes da intervenção presidencial, o texto previa que somente os clubes participantes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro de 2007, poderiam arrecadar recursos através da loteria — entre eles, Brasiliense e Gama. No entanto, muitos times deixaram de brigar nas Séries A e B do Brasileirão e, consequentemente, deram vagas a outros. O alviverde está fora das duas divisões mais altas do futebol brasileiro desde 2008, quando foi rebaixado. O Jacaré caiu em 2010.

O recurso oriundo da loteria para os clubes candangos é expressivo. Segundo divulgado em balanço, o Brasiliense recebeu da Timemania R$ 199.034, em 2019, e R$ 153.781, em 2020. Também no documento de prestação de contas, o Gama detalhou o valor recebido nas duas últimas temporadas: R$ 639.530,71, em 2019, e R$ 656.931,00, em 2020. Corriqueiramente, o alviverde incentiva seus torcedores a apostarem apontando o Periquito como clube do coração.

Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência da República justificou que o atual modelo do sorteio é “completamente ultrapassado”. “Desse modo, a alteração traz um modelo flexível e dinâmico para definição dos participantes da Timemania”, complementou a pasta. O sorteio é responsável pela arrecadação de recursos voltados para programas sociais, além de ajudar na recuperação das dívidas dos clubes de futebol junto à União. Conforme o regulamento, de todo o valor arrecadado com as apostas, 22% vão para as equipes nacionais.



“Em 2020, a Timemania foi responsável por distribuir R$ 63 milhões aos clubes integrantes da loteria. É uma verba que para muitos clubes é importantíssima e é por isso que o novo decreto, que foi uma proposta da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, é tão importante”, avalia o secretário Especial do Esporte, Marcelo Magalhães.



Na loteria Timemania, o apostador escolhe 10 entre os 80 números disponíveis, além de um time do coração. Assim, sete números e um clube são sorteados por concurso. Os apostadores que acertarem de três a sete números, ou a equipe do coração, levam o prêmio. Os sorteios acontecem três vezes por semana: terças, quintas e sábados.

*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz