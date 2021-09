Brasileirão: Conselho Técnico confirma retorno do público no fim de semana

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

As arquibancadas da elite do futebol nacional voltarão a contar com público a partir deste final de semana, na realização da 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em reunião virtual na tarde desta terça-feira (28/9), com a presença dos 19 clubes da primeira divisão — a exceção do Flamengo, que justificou a ausência — foi decidido o retorno dos torcedores aos estádios na competição mais importante do calendário nacional.

Entre os 19 clubes representados na reunião, 18 votaram a favor do retorno imediato do público aos estádios na competição nacional. Em contrapartida, somente o Athletico-PR se posicionou de forma contrária à decisão. Ausente no Conselho Técnico, o Flamengo justificou-se, através de nota, informando que "não cabe aos clubes coletivamente ou à CBF deliberar sobre o retorno do público aos estádios".

Com a autorização da entidade máxima do futebol brasileiro, todos os 20 clubes da Série A podem organizar o retorno de seus torcedores aos estádios. No entanto, ainda há ressalvas. O Bahia, por exemplo, é o único time que ainda não recebeu o aval das autoridades para a volta do público às praças esportivas do estado. Sendo assim, o confronto entre o tricolor de aço e Ceará, que aconteceria neste sábado (2/10), na Arena Fonte Nova, em Salvador, foi adiado.

No caso do Estado de São Paulo, como a entrada do público nos estádios está liberada a partir da próxima segunda-feira (4/10), a CBF sugeriu que os times paulistas adiassem seus jogos deste final de semana. Porém, Palmeiras e Corinthians optaram por manter os compromissos com os portões fechados. Já o Santos, que receberia o Fluminense no domingo (3/10), na Vila Belmiro, acatou a sugestão e decidiu remarcar a partida.

Com os adiamentos, a tendência é que Santos e Bahia mandem seus jogos pela 23ª rodada em uma das semanas das semifinais da Copa do Brasil, em 20 ou 27 de outubro.

Carga dos estádios

Na reunião, os clubes decidiram que o percentual de liberação do público vai depender das autoridades locais. Com isso, diferentes times podem jogar diante de quantidades diferentes de torcedores.

Confira como fica a 23ª rodada do Brasileirão:



Cuiabá x América-MG (com público)

Fortaleza x Atlético-GO (com público)

Bahia x Ceará (adiado)

Bragantino x Corinthians (sem público)

Atlético-MG x Internacional (com público)

Flamengo x Athletico-PR (com público)

Chapecoense x São Paulo (com público)

Palmeiras x Juventude (sem público)

Santos x Fluminense (adiado)

Grêmio x Sport (com público)



*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz