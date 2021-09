CB Correio Braziliense

Em busca da vaga na final da Copa do Mundo de Futsal, o Brasil enfrenta a Argentina pela semifinal, hoje, às 14h, em Kaunas, na Lituânia. O duelo marca o encontro das duas equipes de melhor campanha na competição até aqui. Com melhor saldo da fase de grupos, o Brasil passou pelo Japão nas oitavas e Marrocos nas quartas. Atual campeã mundial, a Argentina tem a segunda melhor campanha da primeira fase, e passou por Paraguai e Rússia no mata-mata.