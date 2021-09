Força na peruca!

MP Marcos Paulo Lima

(crédito: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo fez a barba no Maracanã na vitória por 2 x 0 contra o Barcelona no duelo de ida da semifinal da Libertadores. Hoje, tem horário marcado para dar um trato no cabelo, às 21h30, no Estádio Monumental, em Guayquil. Se avançar, o time conquistará o direito de cruzar os bigodes com o Palmeiras, em 27 de novembro, em um salão de beleza conhecido da “nação” rubro-negra. O sonho do tricampeonato passa pelo Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, endereço do primeiro dos dois títulos continentais do clube, em 1981, no terceiro jogo com o Cobreloa.

Há 40 anos, parte da força do Flamengo no título inédito estava no cabelo longo de Zico e na onda black power de Júnior, o Capacete. Na quarta-feira passada, a modinha de parte da torcida na arquibancada do Maracanã era usar peruca estilo David Luiz ou Willian Arão. Inimigos da tesoura, o zagueiro eficiente na marcação, nas cobranças de falta e nas bolas aéreas, e o volante com saída de bola eficiente e presença na área com gols de cabeça têm a missão de impedir que uma “Dalila” disfarçada de Barcelona corte o barato dos “Sansões” rubro-negros.

A vitória por 2 x 0 no duelo de ida dá ao Flamengo o direito de perder por um gol de diferença hoje à noite. Se o adversário devolver o placar do Rio, a decisão da vaga será nas cobranças de pênalti. Otimista, a torcida rubro-negra espera que o timemarque um gol logo de cara para desmontar o plano dos anfitriões e obrigar a equipe equatoriana a fazer quatro gols.

A missão parece fácil, mas não é. O Barcelona está invicto em casa nesta edição da Libertadores e costuma deixar os visitantes de cabelo em pé em seus domínios. Derrotou The Strongest, Boca Juniors, Santos e Vélez Sarsfield; e empatou com o Fluminense.

Renato Gaúcho está careca de saber do potencial do adversário. Em 2017, levou o Grêmio à final da Libertadores justamente depois de eliminar o Barcelona com direito a milagre do goleiro Marcelo Grohe na partida de ida. O tricolor fez 4 x 0 no placar agregado e avançou para ser campeão contra o Lanús da Argentina.

“O 2 x 0 é uma vantagem muito grande. Até porque existe gol qualificado na Libertadores. O Barcelona é um time bem treinado e com bastante força. Mas vão deixar espaço”, aposta Renato Gaúcho.

Cauteloso, o treinador poupou até Diego Alves no domingo contra o América-MG. Deu “folga”, ainda, aos titulares Isla, Rodrigo Caio, David Luiz, Everton Ribeiro e Gabigol. Mais: deixou os recém-recuperados de lesões Filipe Luis e Arrascaeta no Ninho do Urubu aprimorando a parte física. Um trabalho minucioso na tentativa de o Flamengo atingir, hoje, o que nem a geração de Zico conseguiu.

O timaço de 1981 chegou a apenas uma final. A trupe de 2019 tem a chance de decidir o título pela segunda vez em três anos, praticamente com o mesmo time do sonhos. Rafinha deu lugar a Isla. David Luiz assumiu o lugar de Pablo Marí. Andreas Pereira herdou a função de Gerson. Os outros oito titulares são remanescentes da virada por 2 x 1 contra o River Plate.

O Barcelona terá torcida em casa. A pressão promete ser grande e os experientes jogadores rubro-negros precisam ficar atentos a um detalhe. O Flamengo tem quatro expulsões na temporada, três delas na Era Renato. Gabigol, Isla e Léo Pereira receberam cartão vermelho. Portanto, são necessários nervos de aço.

Apenas com Carcelén na vaga de Molina, o Barcelona promete partir para cima na tentativa de buscar ao menos dois gols que levariam a decisão para pênaltis. O técnico Fabia Bustos respeita o Flamengo, mas crê na reviravolta. O argentino quer o time com coragem e perfeito nos ataques. e cobra dos defensores que evitem a todo custo sofrer gol. “Vamos treinar pênaltis já que é uma possibilidade e sonhamos com isso. Precisamos fazer um jogo completo na parte tática e defender bem. É fundamental também que a gente não sofra gols”, prega o comandante do Barcelona.