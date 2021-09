Messi e PSG desencantam

CB Correio Braziliense

(crédito: Alain Jocard/AFP)

O Paris Saint-Germain venceu o Manchester City, por 2 x 0, ontem, no Parque dos Príncipes, em um duelo entre dois sérios candidatos ao título da Liga dos Campeões da Europa. A vitória foi a primeira dos franceses na história do torneio. Autor de um belo gol, quem também desencantou foi o craque argentino Lionel Messi. A bola na rede foi a primeira do jogador com a camisa do novo clube.

Em seu quarto jogo pelo PSG, o astro argentino fez a torcida vibrar ao trocar passes com Kylian Mbappé e mandar um chute colocado, e indefensável para o goleiro brasileiro Ederson, da entrada da área, para fazer ampliar o placar para os franceses. Antes, o senegalês Idrissa Gueye havia aberto o placar no início do jogo. Com o triunfo, o Paris lidera o grupo A com quatro pontos, os mesmos do Brugge, que venceu o Leipzig, por 2 x 1.

“O importante é que vencemos um grande adversário. Era importante ganhar depois do empate com o Brugge. Eu já queria marcar”, disse Messi logo após o fim do jogo. Nos vestiários, o craque mostrou sintonina com Neymar e Mbappé. Sorridente, o trio tirou uma foto abraçado, publicada pelo brasileiro nas redes sociais. “Estamos jogando mais, nos conhecendo mais. Vamos crescer. Jogamos bem, temos que tentar manter esse jogo, que é o que vai dar resultado no final”, complementou o argentino, ao Canal+.

O duelo entre as duas grandes equipes criadas para reinar na Europa foi uma batalha contundente entre o perfeito entrosamento dos Citizens e a qualidade técnica dos anfitriões. Diante de um Manchester que passou o jogo cercando a área do PSG. Melhor jogador da última Eurocopa, que conquistou com a Itália, o goleiro Donnarumma mostrou seu leque de qualidades em tarde inspirada e fez defesas importantes para manter o zero do lado francês no marcador do Parque dos Príncipes.

Real Madrid

Em casa, o Real Madrid foi surpreendido pelo modesto Sheriff. Em pleno Santiago Bernabéu, o time merengue dominou, mas foi derrotado, por 2 x 1, pelo time da Moldávia, que assumiu a liderança isolada do grupo D, com seis pontos. Os visitantes abriram o placar com Jasurbek Yakhshiboev, viram Karim Benzema empatar, de pênalti, e retomaram a dianteira no fim com um golaço de Sebastien Thill.

“Mais do que preocupados, estamos tristes, a equipe jogou com muita intensidade, com empenho. Perdemos devido aos pequenos detalhes”, disse o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, após o jogo. “É o futebol, nós chutamos 20 ou mais vezes e marcamos um, eles chutaram dois e marcaram os dois”, analisou o meia brasileiro Casemiro, ao Movistar. “Sabíamos que íamos defender e assim fizemos, além de procurar o contra-ataque”, admitiu o treinador do Sheriff, Yuriy Vernydub. ‘Feliz por ter um jogo como este”, completou.