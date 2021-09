Paradinhas

CB Correio Braziliense

» BOTAFOGO

Time de melhor aproveitamento no segundo turno da Série B, o Botafogo tem uma boa oportunidade para se consolidar no G4, hoje, quando vai até Salvador enfrentar o desesperado Vitória, a partir das 21h30, no Barradão.

» CRUZEIRO

Atrás da reabilitação na segunda divisão, o Cruzeiro visitará o Guarani, hoje, às 19h, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 27ª rodada. O time mineiro ainda sonha, mas tem poucas chances de acesso.

» TORCIDA

A Série A voltará a ter público no fim de semana. Em reunião, 18 dos 20 clubes aprovaram a medida. O Athletico-PR foi o único a defender portões fechados. Sem autorização governamental, Santos e Bahia optaram por adiar seus jogos.