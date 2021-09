Botafogo e Cruzeiro empatam

CB Correio Braziliense

O Botafogo fez um jogo muito ruim e ficou apenas no empate sem gols diante do Vitória, na noite de ontem, no estádio Barradão, em Salvador, 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, desperdiçando grande oportunidade de se aproximar do líder Coritiba e de abrir vantagem na segunda colocação na classificação. Com o resultado, o alvinegro carioca ficou estacionado na tabela, com 48 pontos, cinco atrás do Coritiba. CRB, 47, e Avaí, 46, fecham o G-4 da Série B. Os baianos seguem na zona de rebaixamento, com 26, na 18ª posição.

Ameaçado de rebaixamento, o Vitória se fechou por completo para tentar segurar uma das sensações da competição até aqui. O time baiano teve um começo um pouco turbulento, com boas oportunidades do adversário, mas ajustou sua marcação e acabou anulando os pontos fortes da equipe carioca.

O Botafogo voltou para o segundo tempo sem intensidade, ainda pior do que na primeira etapa. O Vitória, então, começou a gostar do jogo e se expôs. O jogo ganhou emoção quando Kanu fez uma dura falta e foi expulso. Mas a superioridade numérica não durou muito tempo. Samuel acertou o braço no rosto do adversário e recebeu o vermelho direto. Sem força ofensiva, os dois times acabaram a partida em Salvador sem balançar à rede.

Cruzeiro

O Cruzeiro segue mais próximo da zona de rebaixamento para a terceira divisão do que do grupo que subirá à elite em 2022. Com dificuldades de engrenar, o time celeste chegou, ontem, ao 14º empate na Série B. No estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, a Raposa até saiu na frente do Guarani, mas acabou levando um gol e somando um ponto com a igualdade de 1 x 1 no marcador. O resultado deixou a equipe mineira em 15º.

Os visitantes dominaram a primeira metade da etapa inicial e marcaram com o zagueiro Ramon aproveitando escanteio de cabeça. O Guarani chegou a acertar o travessão de Fábio, mas encontrou o empate apenas no segundo tempo. Mateus Ludke recebeu passe de Bruno Sávio e mandou para as redes. Bruno José chegou a recolocar a Raposa na frente, mas o gol foi anulado por impedimento.

Caboclo é suspenso da CBF

Em decisão unânime, a Assembleia Geral da Confederação Brasileira de Futebol, colegiado formado pelas 27 federações estaduais, suspendeu Rogério Caboclo da presidência da entidade por 21 meses — até março de 2023, a um mês do fim do mandato. Ele enfrenta acusações de assédio sexual e moral contra funcionárias. As investigação transcorrem no Comissão de Ética da CBF e no Ministério Público do Trabalho. Atual mandatário da confederação, Ednaldo Rodrigues classificou a decisão como “histórica”. “Qualquer tipo de violência tem que ser combatida, especialmente contra a mulher”, enfatizou.