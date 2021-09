Argentina freia o Brasil nas semis

CB Correio Braziliense

(crédito: Lucas Figueiredo/CBF)

O sonho do hexacampeonato mundial de futsal chegou ao fim para a Seleção Brasileira. O esquadrão verde-amarelo entrou em quadra, ontem, e enfrentou a Argentina, atual campeã da Copa do Mundo. O resultado não foi o desejado: a amarelinha saiu derrotada, por 2 x 1, e viu o principal título da modalidade escapar. Com isso, resta lutar pelo terceiro lugar. O jogo será no domingo, às 12h. O adversário sai do derrotado do confronto entre Portugal e Cazaquistão, hoje, às 14h.

O placar não refletiu o que foi a partida. Do início ao fim, a Seleção dominou e criou as principais chances de gol. No entanto, os hermanos se aproveitaram de dois momentos de descuido na marcação tupiniquim e abriram vantagem com Vaporaki e Borruto. Com o prejuízo do 2 x 0 no marcador, o Brasil teve de se expor ainda mais. Na pressão, Ferrão diminuiu, ainda no primeiro tempo.

Correndo atrás do prejuízo, o Brasil voltou do intervalo sufocando a Argentina e criou chances em profusão. Em tarde inspirada, o goleiro argentino Sarmiento fechou o gol e fez diversas intervenções importantes para manter a vantagem alviceleste. Com menos de 10 minutos restantes, o Brasil era todo ataque, diante de um rival que tentava, sem sucesso, explorar passes longos. No entanto, o muro azul e branco, composto por cinco homens, não deixou nada passar.

Autor do gol brasileiro, o pivô Ferrão analisou a derrota. “A gente tinha que saber sofrer no jogo. A gente estava em um momento bom quando eles encaixaram os gols. Isso a gente não pode cometer, alguns pequenos erros que se comete em uma partida dessa intensidade acaba nisso. A gente buscou até o final. Isso é Brasil. O resultado não veio, mas a gente tem que olhar para frente, que essa Seleção ainda tem muito para ganhar”, afirmou o camisa 11.

Outro destaque do time, o capitão Rodrigo lamentou a queda. “A Seleção Brasileira passa por um novo processo, agora, com a CBF, vai ser melhor ainda. Tenho certeza disso. Fico muito feliz por tudo que estamos vivendo agora. Meu sonho era levantar a taça. Muita gente cobrou uma apresentação do nosso time. Essa foi a melhor, na semifinal. A gente jogou bem, foi para cima, pressionou. Só que o esporte hoje não vive de criar, vive de destruir e ter algumas chances. A Argentina foi bem na proposta dela”, destacou.

Vibração argentina

A classificação diante do Brasil e a possibilidade de defender o título mundial levou os argentinos à loucura. Em quadra, a seleção vizinha vibrou bastante pelo resultado construído na base do oportunismo do primeiro tempo e na marcação cerrada na etapa final. Na internet, o jornal Olé fez uma provocação aos brasileiros. Com imagens das vitórias dos hermanos sobre o Brasil na Copa América, no vôlei durante os Jogos Olímpicos e na Copa do Mundo de Futsal, o periódico vizinho escreveu. “Procura-se um rival na América do Sul. Eu repito: procura-se um rival na América do Sul”.