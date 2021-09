Benfica vence o Barça; CR7 brilha no fim

CB Correio Braziliense

O Benfica afundou, de vez, o Barcelona em crise. Ontem, no Estádio da Luz, o time português não tomou conhecimento do adversário espanhol e ganhou, por 3 x 0, em jogo válido pela segunda rodada do grupo E da Liga dos Campeões. O resultado foi o segundo negativo dos catalães na atual edição do torneio. Sem marcar nenhum gol, o ex-time de Messi segura a lanterna da chave.

Superior em campo, o time do técnico Jorge Jesus construiu o resultado com gols de Darwin Núñez, duas vezes, e Rafa Silva, para se consolidar no segundo lugar. Do lado do Barcelona, o treinador Ronald Koeman está cada vez mais ameaçado no cargo. A liderança da chave E está nas mãos do Bayern de Munique, que ontem atropelou o Dínamo de Kiev, por 5 x 0.

No grupo G, Cristiano Ronaldo fez a diferença, mais uma vez, para o Manchester United. Jogando em casa, no Old Traford, o time inglês empatava com o Villareal até os 49 minutos do segundo tempo, quando o atacante luso brilhou no apagar das luzes e fez 2 x 1. Com a vitória, os diabos vermelhos têm os mesmos quatro pontos do Atalanta, que venceu o Young Boys, por 1 x 0.

Na Itália, pelo grupo H, a Juventus manteve os 100% de aproveitamento ao vencer o Chelsea, por 1 x 0, com gol de Chiesa, enquanto o Zenit ganhou a primeira ao golear o Malmo, por 4 x 0.