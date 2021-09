Após um mês de internação, Pelé recebe alta hospitalar em São Paulo

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Reprodução/Instagram)

Após um mês de internação devido à retirada de um tumor no cólon, Pelé, de 80 anos, recebeu alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira (30/9). O Rei do Futebol havia sido internado em 30 de setembro para a realização de exames de rotina. Em um dos procedimentos, os médicos identificaram a necessidade da operação na região do intestino grosso.

Em nota publicada no período do tarde, a unidade hospitalar detalhou o estado de saúde do ex-jogador de futebol e informou que ele seguirá realizando quimioterapia. "Edson Arantes do Nascimento recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein na manhã desta quinta-feira, 30 de setembro de 2021. O paciente encontra-se estável e seguirá em quimioterapia, após a cirurgia de retirada de tumor no intestino, realizada em 4 de setembro", diz o comunicado.

Pelé foi submetido à cirurgia em 4 de setembro e ficou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por 10 dias. Em seguida, foi transferido para um quarto do Hospital Albert Einstein, onde seguiu a recuperação. O ex-jogador do Santos e da Seleção Brasileira evoluiu bem e foi liberado para continuar o processo em casa. Em boletins médicos, o quadro do Rei do Futebol sempre era descrito como “estável”.

Durante os dias de internação, Pelé foi acompanhado de perto pela filha Kely Nascimento. A herdeira chegou a postar diversos momentos da rotina do ex-jogador no hospital. Por lá, ele assistiu ao show de Marta na vitória da Seleção Brasileira feminina sobre a Argentina, por 4 x 0, cantou o hino do Santos ao lado de músicos voluntários da unidade de saúde, fez exercícios de recuperação e jogou baralho. Tudo isso foi registrado nas redes sociais.

Em uma atividade na bicicleta ergométrica, o Rei escreveu um texto repleto de bom humor. “Amigos, envio esse vídeo que a minha esposa fez hoje, para dividir com vocês a minha alegria. Estou cercado de carinho e de incentivos para me sentir um pouco melhor todos os dias. Pedalando desse jeito, em breve eu volto para Santos, não acham?”, brincou. Prestes a receber alta, Kely postou imagens do pai com o cabelo pintado.