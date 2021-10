Atualização nos clubes elegíveis para a Timemania impacta Brasiliense e Gama

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Reprodução/Caixa Loterias)

Longe dos holofotes das duas principais divisões do Campeonato Brasileiro, Gama e Brasiliense se deparam com um fator negativo na guinada financeira e retomada aos tempos de sucesso. Na última segunda-feira (27/9), o Presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou um decreto que atualiza os critérios para os clubes participantes da loteria Timemania, o que deixaria a dupla verde-amarela de fora dos sorteios realizados pela Caixa Econômica Federal e, ainda, diminuiria suas receitas.

Agora, a nova norma prevê que somente os clubes que disputaram as Séries A e B do Campeonato Brasileiro em 2019 e 2020 poderão participar dos concursos. Antes, os times participantes das duas primeiras divisões do Brasileirão 2007 estavam aptos aos sorteios. Porém, a Secretaria-Geral da Pública definiu o texto original como “completamente ultrapassado”.

Para o presidente do Gama, Weber Magalhães, faltou diálogo entre o Governo Federal e os clubes impactados com o decreto. “Nada contra atualizar o regulamento, mas o mínimo que poderia ser feito era uma reunião com os clubes. O Gama não foi chamado. Poderiam ter convocado os 80 times para analisar a medida”, avalia.

“Tenho falado com alguns clubes e outras pessoas para buscarmos mais informações, pois, durante a pandemia, tivemos prejuízos, ficamos sem torcida, sem estádio e agora surge essa medida sem conversa alguma com as equipes”, informou.

Entre 2007 e 2019, muitos times deixaram de disputar as Séries A e B do Brasileirão. O Gama, por exemplo, está fora das duas divisões mais altas do futebol brasileiro desde 2008. O Brasiliense, por sua vez, não figura na elite ou segundona desde 2010.

Mas, para voltar às disputas dos principais campeonatos do país, os clubes candangos precisam de recursos para montagem de elenco, pagamento de vencimentos, melhorias nas estruturas e outros compromissos. Criada em 2006, a Timemania surgiu como uma aliada das equipes brasileiras.

Os valores obtidos por Brasiliense e Gama através da Timemania vinham sendo uma das alternativas para a captação de recursos. Conforme balanços divulgados, em 2018, o Jacaré recebeu R$ 176.993 do sorteio; em 2019, a arrecadação aumentou para R$ 199.034. Em 2020, o valor obtido foi de R$ 153.781. O Gama divulgou que recebeu R$ 710.831,92, em 2018; R$ 639.530,71, em 2019, e, em 2020, R$ 656.931,00 entraram nos cofres alviverdes.

No último ano, a Timemania registrou mais de 88,8 milhões de apostas em todo o Brasil, gerando uma arrecadação de R$ 266 milhões. O Gama apareceu no ranking dos 40 clubes mais apostados em todo o território nacional. O alviverde fechou o ano de 2020 na 30ª colocação, com 885.724 jogos. O Brasiliense ficou na 62ª posição, com 668.395.



*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz