A Fórmula 1 terá uma estreia na parte final da temporada 2021 do Mundial. A categoria encerrou o mistério das últimas semanas e, ontem, confirmou a corrida substituta do cancelado GP da Austrália. Trata-se do GP do Catar, no circuito de Losail, que será realizado no dia 21 de novembro e chega para ficar como a 20ª e antepenúltima etapa do Mundial deste ano 2021, antecedendo as provas na Arábia Saudita e em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, que encerram o campeonato.