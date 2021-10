Paradinhas

CB Correio Braziliense

» TÊNIS DE MESA

Hugo Calderano foi apresentado, ontem, pelo Fakel Gazprom Orenburg, da Rússia. A mudança de clube vai possibilitar que mesa-tenista possa ter um calendário menos corrido. “Vou ter liberdade e tempo para treinar”.

» BRASÍLIA VÔLEI

Participando do Campeonato Mineiro em preparação para a Superliga masculina, o Brasília Vôlei ganhou do Montes Claros por 3 sets a 1, com direito a um 31 x 29 na quarta e última parcial da partida em Minas Gerais.

» GRÊMIO

O centroavante Miguel Borja foi novamente convocado pela Colômbia para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo. Com isso, o atacante desfalca o Grêmio no Brasileirão contra Cuiabá, Santos e Fortaleza.

» SÃO PAULO

O técnico Hernán Crespo estuda utilizar o atacante Calleri desde o início diante da Chapecoense, no domingo, pelo Brasileirão. O argentino faz semana intensa de treinos para começar pela primeira vez desde o seu retorno.

» CORINTHIANS

Declarações do empresário André Cury garantindo que Paulinho jogará no Corinthians obrigaram os diretores a explicarem o caso. A alegação é que não há acerto e que as conversas serão "realizadas no momento certo".

» FLUMINENSE

Com a autorização para volta do público na Série A, o Fluminense elaborou protocolo pedindo a liberação para 20 mil torcedores contra Fortaleza, na quarta, no Maracanã. Clube aguarda autorização do governo.