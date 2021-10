Rei tem alta e fará quimioterapia

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram/Pele)

Pelé recebeu alta ontem do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde esteve internado por um mês após a retirada de um tumor no cólon, e fará tratamento de quimioterapia, informou o centro médico.

Edson Arantes do Nascimento, de 80 anos, “encontra-se estável e seguirá em quimioterapia, após a cirurgia de retirada de tumor no intestino, realizada em 4 de setembro”, informou o hospital em nota. O hospital não deu mais detalhes sobre o tratamento de quimioterapia, sobre o qual não tinha informado anteriormente.

O ex-jogador de futebol foi internado em 31 de agosto no Albert Einstein e quatro dias depois foi operado de um tumor “suspeito” no cólon e passou vários dias em uma unidade de terapia intensiva, onde voltou pelo menos uma vez há duas semanas devido a instabilidade respiratória.

Nem os médicos, nem Pelé e sua família informaram o resultado do exame anatomopatológico do tumor, detectado em exames de rotina. Enquanto estava hospitalizado, Pelé compartilhou como sua saúde estava evoluindo nas redes sociais. No Instagram, onde tem 7,3 milhões de seguidores, publicou vídeos e fotos celebrando que se sentia melhor.