Meia-atacante do Planaltina é convocado para defender seleção sub-23 do Iêmen

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Divulgação/Planaltina EC)

Na última quinta-feira (30/9), o Planaltina Esporte Clube informou a convocação do meia-atacante Abdulmajeed para a seleção sub-23 do Iêmen. A Associação de Futebol do país solicitou a presença do atleta para a disputa de duas competições no mês de outubro.

Majeed viajou para o Iêmen na última quinta-feira (30/9) e se junta ao grupo no sábado (2/10). O primeiro compromisso longe do DF será pelo Campeonato do Oeste Asiático. A seleção do Iêmen está alocada no grupo A, ao lado de Kuwait, Jordânia e Omã. A bola rola entre os dias 4 e 12 de outubro, na Arábia Saudita. O jogador do Galo do Planalto também disputará as Eliminatórias Asiáticas da categoria.

Nas redes sociais, o Planatina comemorou a convocação de seu atleta. “A convocação é fruto do trabalho forte realizado com os atletas no clube. Desde 2018 o PEC investe nas categorias de base e no intercâmbio de jogadores estrangeiros”.

Presidente do PEC, Ricardo Martins definiu o chamado de Abdulmajeed como “grande vitória”. “É um trabalho conjunto, entre todos os envolvidos, e que traz grande satisfação quando conseguimos visualizar através de um trabalho sério, um futuro promissor para o futebol Candango", declarou.

Abdulmajeed desembarcou no Planaltina em 2019 e se destacou pelo técnica e velocidade. No ano seguinte, devido à paralisação do futebol em decorrência da pandemia de covid-19, o jogador realizou treinamentos no Rio de Janeiro, visando o retorno das competições no Distrito Federal.

Na atual temporada, o meia-atacante vem sendo importante para o Galo do Planalto. Na segunda divisão do Campeonato Candango, o time é vice-líder do Grupo B, com quatro pontos. O próximo compromisso da equipe será no domingo (3/10), às 10h30, contra o Brazlândia, no Estádio Abadião, pela 3ª rodada da competição local.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima