Paradinhas

CB Correio Braziliense

» EM FORTALEZA

Terceiro colocado, o Fortaleza abre a rodada, hoje, às 17h, contra o Atlético-GO, na Arena Castelão, para se consolidar no G-4. A partida marcará o reencontro da torcida tricolor com o time após 19 meses.

» EM CUIABÁ

Novo candidato à Libertadores com o possível G-9 no Brasileirão, o Cuiabá busca encerrar a série de dois empates para seguir na briga. Às 17h, o Dourado recebe o América-MG, na Arena Pantanal.

» VÔLEI

A Seleção Brasileira masculina de vôlei conheceu os adversários da primeira fase do Mundial de 2022, na Rússia. O Brasil caiu no Grupo B com Japão, Cuba e Catar e jogará na cidade de Kemerovo.



» SELEÇÃO

Tite sofreu uma baixa para os jogos das Eliminatórias contra Venezuela, Colômbia e Uruguai. Por lesão, CBF anunciou o corte do atacante Matheus Cunha. Arthur Cabral, do Basel, será o substituto.

» FLAMENGO

Recém-contratado pelo Flamengo, o zagueiro David Luiz desfalcará o time, amanhã, contra o Athletico-PR. O rubro-negro confirmou, ontem, que o jogador sofreu lesão na coxa esquerda e fará tratamento.

» ATHLETICO-PR

Finalista da Sul-Americana, o Athletico-PR já tem um novo treinador. Ontem, o Furacão confirmou a chegada de Alberto Valentim para o cargo. Ele deve acompanhar o jogo contra o Flamengo das tribunas.