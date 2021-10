Ataque em duas frentes

TK TÚLIO KAYZER

Ainda de ressaca pela eliminação da Libertadores para o Palmeiras, o Atlético-MG entra em campo, hoje, com parte das atenções voltadas para a competição continental. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Galo recebe o Internacional, às 21h, no Mineirão, em jogo que pode aumentar a vantagem na liderança do torneio. Ontem, nos tribunais, os mineiros acionaram a Conmebol para tentar anular o gol alviverde ou repetir a partida. A alegação é de que o alvinegro foi prejudicado no lance da eliminação, já que o atacante Deyverson, reserva da equipe paulista, estava em campo no momento em que a jogada se desenrolava.

O jogo de volta da semifinal terminou empatado, por 1 x 1. Se a opção de anular o gol for acatada, a partida ficaria 1 x 0 para o Galo. O Atlético-MG acabou eliminado da competição pelo critério do gol marcado como visitante. No dia seguinte à partida, o clube enviou a reclamação para a Conmebol solicitando a revisão do lance. “Ocorre que o gol marcado pelo Palmeiras, aos 68 minutos da partida, foi precedido de invasão ao campo do atleta Deyverson Brum Silva Acosta, o qual se encontrava exatamente no campo, e próximo ao lance, inclusive no momento da assinalação do gol”, diz trecho da nota.

O Atlético-MG cita, ainda, que Deyverson foi advertido com cartão amarelo por invadir o campo, mas que o árbitro Wilmar Roldan, da Colômbia, “ignorou” a irregularidade. “Em que pese o árbitro da partida tenha apenado o referido atleta, deixou de aplicar as regras do jogo, que determinam a anulação do gol”. Na reclamação, o Galo citou a regra 3.9 do Laws of the Game 21/22 da International Football Association Board. “Se, após a marcação de um gol, o árbitro perceber que um jogador substituto da equipe que o marcou se encontrava no campo, deve invalidá-lo e reiniciar o jogo com um tiro livre direto”.

Ainda na quarta-feira, o atacante Deyverson recorreu às redes sociais para provocar torcedores atleticanos que fizeram a mesma reclamação. “Falem o que quiser. Estamos na final. Querem procurar algo para não falarem da nossa conquista, né!? Não adianta, estamos na final. Piscadinha da inveja”, publicou o palmeirense.

Brasileirão

A partida de hoje será entre as duas equipes com maior período de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. O Internacional não perde há oito jogos, enquanto o Atlético-MG está invicto há 14. Ainda em recuperação de lesão, Diego Costa é desfalque no Galo, assim como Eduardo Vargas. Keno e Savarino, por outro lado, voltam a ser opções para Cuca. No Colorado, Diego Aguirre contará com o retorno dos laterais Moisés e Renzo Saraiva. Por outro lado, Heitor vai desfalcar a equipe por causa de um desconforto muscular.



Cássio chega a 550 jogos

Ao pisar no gramado do estádio Nabi Abi Chedid para encarar o Bragantino, hoje, às 19h, pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o goleiro Cássio alcançará a impressionante marca de 550 jogos com a camisa corintiana. Entre os maiores vencedores do clube, com nove títulos, o goleiro revelou nesta sexta-feira que não se sente o melhor da posição da história do Corinthians e que pretende jogar até os 40 anos.

“Me sinto muito feliz, lisonjeado de vestir essa camisa, do maior clube do futebol brasileiro. Só quem jogou no Corinthians sabe, representar uma nação. Eu cheguei aos 10 anos de clube e, para goleiro, tenho bastante futebol ainda”, enfatizou Cássio. Em campo, o camisa 12 quer ajudar o alvinegro em confronto direto pelo G-6 do Brasileirão. O Timão e o Bragantino estão empatados com 33 pontos e sonham, inclusive, em terminar a rodada entre os quatro melhores. Para isso, precisam vencer o duelo.

Finalista da Sul-Americana, o Bragantino quer surfar no feito para seguir bem no torneio nacional. Para isso, Maurício Barbieri deve utilizar o mesmo time que venceu o Libertad, na quarta-feira. “Acho que estamos em um grande momento. Agora, é recuperar os nossos jogadores, disputar o nosso campeonato nacional e depois voltar o foco para a grande final”, destacou o treinador do time paulista.