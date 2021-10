Manifesto por férias

CB Correio Braziliense

Jogadores de 19 times da Série A do Campeonato Brasileiro, com exceção do Flamengo, enviaram um documento à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pedindo para que a competição não seja adiada e termine em dezembro deste ano. No texto, assinado pelos capitães das equipes, os atletas argumentam a necessidade de um período maior de descanso para que a temporada 2022, mais curta devido à realização da Copa do Mundo, no Catar, entre novembro e dezembro, não seja comprometida.