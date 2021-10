Uma sinopse para o mata-mata

CB Correio Braziliense

Flamengo e Athletico-PR vão se enfrentar, às 16h, no Maracanã, em jogo com cara de evento-teste para a semifinal da Copa do Brasil. Na partida, válida pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, os dois devem se testar já pensando no confronto marcado para o fim do mês. O jogo no Rio de Janeiro será o primeiro de uma série de quatro que as duas equipes farão nas próximas semanas. Isso porque os times ainda não se enfrentaram nesta temporada. O duelo do primeiro turno é uma das partidas adiadas na competição e foi remarcada para 2 de novembro, menos de uma semana depois do mata-mata.

Os confrontos valendo vaga na decisão da outra competição nacional estão marcados para 20 e 27 de outubro. Assim, a partida de hoje ganha destaque para ambas as equipes por ser oportunidade única para conhecer bem o adversário. O duelo opõe, também, dois finalistas de torneios sul-americanos em ritmo de embalo. O Flamengo alcançou a final da Libertadores. O time paranaense se classificou para a decisão da Copa Sul-Americana — ambas as finais serão no fim de novembro.

Apesar do embalo na temporada, o Fla vem de dois tropeços no Brasileirão, um empate com o América-MG e uma derrota para o Grêmio. Os tropeços afastaram mais o time carioca dos líderes. Mas líder e vice-líder tem dois jogos a mais que o Fla. Um novo tropeço, porém, pode colocar em risco as chances de título no Brasileirão. “Acredito, sim, no Brasileiro. Passo isso diariamente para o grupo. Temos 57 pontos a disputar e muita chance ainda. Continuo acreditando, e muito, no Campeonato Brasileiro”, garantiu o técnico Renato Gaúcho.

Para o jogo contra o Athletico-PR, são três baixas garantidas. O zagueiro David Luiz, o volante Thiago Maia e o meia Diego sofreram lesões musculares, enquanto o lateral-direito Matheuzinho está suspenso. O técnico deve escalar Gustavo Henrique e Rodrigo Caio na zaga. Léo Pereira segue em baixa, principalmente após ser expulso de forma infantil no jogo de ida contra o Barcelona. O meio-campo deve ter novamente Willian Arão, Andreas, Everton Ribeiro e Arrascaeta.

Por outro lado, o time paranaense ainda vem de dois triunfos seguidos no Brasileirão, contra Juventude e Grêmio. Esses resultados fizeram o time respirar na tabela, já que estava perto da zona de rebaixamento. Agora ocupa o meio da classificação. Apesar do pouco tempo entre um jogo e outro — o segundo com o Peñarol foi na quinta-feira —, o diretor-técnico Paulo Autuori, que vem comandando a equipe interinamente desde a saída de António Oliveira, deve manter a base do time titular. Recém-contratado, o técnico Alberto Valentim deve acompanhar a partida, mas ainda não irá dirigir a equipe.