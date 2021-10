Avaí vence o Botafogo e vira vice-líder

CB Correio Braziliense





O Botafogo tropeçou pela segunda vez seguida na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, desta vez, o resultado negativo custou mais caro. Ontem, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, o alvinegro até saiu na frente, mas tomou a virada do Avaí, perdeu por 2 x 1, e foi ultrapassado pelo rival catarinense, novo dono da segunda posição na tabela.

O primeiro tempo poderia até ser excluído do jogo que não deixaria nenhuma saudade. Com um futebol truncado, nenhuma das equipes conseguiu proprocionar grande perigo ao adversário. Marco Antônio até chegou a marcar um belo gol de cobertura, mas o lance foi anulado pelo VAR, por impedimento.

Mais agitada, a etapa final trouxe emoções ao confronto. Com quatro minutos, Chay cobrou escanteio e Diego Gonçalves mandou para a rede. Aos 16, Jean Cléber colocou a bola na área, ninguém desviou e ela parou no fundo do gol do Botafogo. O empate esquentou os ânimos e o técnico Enderson Moreira discutiu com os torcedores alvinegros — 751 estiveram no Nilton Santos — aos gritos de “ajuda”.

Porém, o alvinegro não fez bom uso dos gritos da torcida e tomou a virada com direito a lei do ex. Com 33, Jadson fez grande jogada pela direita e rolou para Rômulo chutar cruzado. Diego Loureiro espalmou para a entrada da área e Bruno Silva finalizou de primeira para dar a vitória e o segundo lugar ao Avaí.

Vitor Silva/Botafogo

Ex-jogador do alvinegro, Bruno Silva marcou o gol da vitória catarinense