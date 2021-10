Bento XVII

MP Marcos Paulo Lima

Do lado de cá, o repórter de pouca fé se despede de Bento Assis, fenômeno brasileiro do golfe aos 10 anos de idade, com uma profecia desejando encontrá-lo no pódio nos Jogos de Brisbane-2032. O adeus na entrevista por vídeo é interrompido por uma criança capaz de traduzir com uma convicção de adulto o foco das tacadas que o tornaram tetracampeão mundial no U.S Kids Golf, evento sub-12 para prodígios da modalidade olímpica. “Ou em 2028”, desafia o menino nascido em São Paulo. Não seria novidade para ele competir em Los Angeles, aos 17. Precoce, o guri criado no bairro Belém Novo, em Porto Alegre, iniciou no esporte aos dois anos.

“Eu vou tentar. Tenho que estar no PGA e em um ranking bom. Se praticar muito, eu consigo”, avisa, inspirado em dois adolescentes tão precoces como ele. Tem um cara de 19 anos (Akshay Bhatia) que joga muito. Quase ganhou um PGA. Tem uma menina de 14 (Kovelesky Unfazed) que foi para o U.S Open, PGA Major... Eu vou conseguir”, reforça Bento Assis na conversa com o Correio.

Bento estava em uma das rotas do sonho. Havia pousado no Aeroporto Internacional de Atlanta, nos Estados Unidos, para mais uma competição. A meta dele impressiona. “Quero ganhar a medalha dourada e os quatro majors — The Masters, U. S. Open, PGA Championship e The Open. Esse sonho começou quando vi o Tiger Woods. Quero quebrar o recorde dele, ganhar mais de 82 PGA's”, projeta.

A lenda do golfe é a inspiração de Bento, mas há outros ídolos: o norte-irlandês Rory Mcllroy e o estadunidense Jordan Spieth. Mais do que desempenho, ele busca inteligência emocional. “O Rory tem a cabeça muito boa”, elogia.



Fenômeno

A mentalidade vencedora de Bento Assis convenceu um jogador eleito três vezes melhor do mundo a apostar nele. Ronaldo é um dos parceiros do fenômeno brasileiro do golfe. “Ronaldo é padrinho do Bento. Peça fundamental. Montamos projeto e conseguimos chegar ao Ronaldo. Ele gostou e disse que pagaria passagens, as despesas da viagem. Desde lá, ele continua ajudando muito o Bento, porque o nosso orçamento é muito apertado”, conta Rodrigo Assis, pai de Bento.

O menino nasceu em 2011, ano em que Ronaldo anunciou aposentadoria. “A minha mãe mostra vídeos dele no YouTube. Sem ele, eu jamais conseguiria jogar os torneios. É muito caro”, agradece.

Quando mundou-se para Miami, Bento sofreu com o idioma. “Só sabia falar oi em inglês. Eu chorava, porque não conseguia me comunicar. Os meus amigos faziam as coisas e eu não entendia. A professora chamava uma auxiliar que falava português”.

Fluente no idioma, o torcedor do Grêmio, time do pai, e do Flamengo, da mãe, estuda, brinca de futebol, beisebol, futebol americano, triatlo, entrou na vibe do skate e é regrado no videogame. “Só no fim de semana, mas depois de treinar golfe. Uma hora no máximo”, determina Bento, pouco viciado em tevê. “Não vejo futebol e não curto muito assistir golfe. Só quando é importante”, seleciona.