Cruzeiro vence e se afasta da confusão

O Cruzeiro ganhou um respiro na luta contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer, ontem, o lanterna Brasil de Pelotas, por 2 x 0, na Arena Independência, em Belo Horizonte. Ao encerrar um jejum de quatro partidas sem vitórias, o time mineiro chegou aos 35 pontos e subiu para o 12º lugar, mantendo cinco pontos de vantagem para o Londrina, primeiro na zona de queda. Afundados na lanterna, com 16 pontos, os gaúchos perderam a quinta seguida e chegaram ao 16º jogo sem vitória.

Vitor Leque recebeu ajeitada de Thiago, fez fila dentro da área e bateu no canto de Marcelo para abrir o placar. Cinco minutos depois, Cáceres cruzou, Thiago furou, mas a bola ainda sobrou para o atacante, que não desperdiçou. O placar ainda poderia ser mais elástico se a arbitragem não tivesse anulado gols de Bruno José e Adriano.

A vitória tirou um peso das costas do elenco cruzeirense. Isso ficou claro nas palavras de Wellington Nem após a partida. O atacante, que entrou no segundo tempo no lugar de Bruno José, comemorou o fim do jejum de quatro jogos e aproveitou para agradecer o apoio dos torcedores que foram até a Arena Independência apoiarem o Cruzeiro. “Feliz pela vitória, pela entrega de todos. A gente vinha de quatro jogos sem ganhar. Agradeço a todos que estiveram presentes, apoiando desde o começo. Torcedor tem que estar sempre junto, sempre apoiar, porque é assim que vamos seguir nosso caminho”, disse.

O resultado positivo faz o Cruzeiro manter viva, mesmo que mínima, a esperança de conseguir uma vaga no G-4 da Série B. A diferença é de 13 pontos. “A gente pensa jogo a jogo. É estar focado, não abaixar a cabeça, continuar trabalhando. Esse clube é muito grande e temos que dar a vida por ele, no momento bom e no momento ruim”, finalizou o atacante.