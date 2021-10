Retorno do público no Brasileirão tem derrotas da maioria dos mandantes da rodada

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Após 22 meses, o público está de volta ao Campeonato Brasileiro. Mas parece que o reencontro do último final de semana afetou negativamente alguns clubes, que acabaram tropeçando diante de seus próprios torcedores. Seis jogos contaram com a presença de espectadores, sendo que a metade terminou com derrotas dos times mandantes, caso de Fortaleza, Cuiabá e Grêmio. Em contrapartida, Atlético-MG e Flamengo afastaram o fantasma, enquanto a Chapecoense ficou na igualdade diante do São Paulo.

A rodada foi aberta no sábado (2/10), com Fortaleza e Cuiabá sendo os primeiros a se encontrarem com seus torcedores. Depois de 570 dias longe da Arena Castelão, a torcida do Leão só foi impedida de fazer uma festa ainda maior porque o time não se encontrou em campo e perdeu por 3 x 0 para o Atlético-GO. No Mato Grosso, nem mesmo o forte calor intimidou os cuiabanos a acompanhar a primeira partida do clube na Série A presencialmente. Em campo, porém, o Dourado foi frio e viu o América-MG levar a melhor, por 2 x 0.

Sábado adentro, o Atlético-MG tratou de espantar a “assombração” do reencontro dos mandantes com a torcida. O Galo mostrou força depois da eliminação para o Palmeiras, pela Libertadores, e venceu o Internacional por 1 x 0, com gol de Keno.

O domingo (3/10) começou com a empolgante vitória flamenguista por 3 x 0, diante do Athletico-PR, no Maracanã, e ainda terminou com a derrota do Grêmio por 2 x 1, frente ao Sport. Nesse meio tempo, diante 973 torcedores na Arena Condá, a Chapecoense foi buscar o empate por 1 x 1, contra o São Paulo.

As outras duas partidas realizadas pela 23ª rodada aconteceram no Estado de São Paulo que permite a presença de público nos estádios a partir desta segunda-feira (4/10). Dessa forma, Bragantino x Corinthians e Palmeiras x Juventude aconteceram com portões fechados. Ambos os duelos terminaram empatados.

Os confrontos Santos x Fluminense e Bahia x Ceará não foram disputados e foram remanejados para o sábado (27/10), às 19h.

A última vez que o Campeonato Brasileiro havia aberto os portões para o público foi em 8 de dezembro de 2019, na 38ª rodada da competição, que foi conquistada pelo Flamengo.

Confira como foi a 23ª rodada do Brasileirão:



Fortaleza 0 x 3 Atlético-GO

Cuiabá 0 x 2 América-MG

Bragantino 2 x 2 Corinthians

Atlético-MG 1 x 0 Internacional

Flamengo 3 x 0 Athletico-PR

Chapecoense 1 x 1 São Paulo

Palmeiras 1 x 1 Juventude

Grêmio 1 x 2 Sport

Santos x Fluminense (adiado)

Bahia x Ceará (adiado)

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima