Confira o placar e a lista de transmissões esportivas da quarta-feira (6/10)

(crédito: Alexandre Vidal/Flamengo)

Hoje é dia de muito esporte pelo Brasil e o mundo! No guia de programação do Correio, você confere os horários de todas as partidas de futebol previstas para esta quarta-feira (6/10) nos maiores campeonatos do planeta bola. Por aqui, o torcedor ainda fica por dentro de onde assistir as transmissões das mais variadas modalidades nas grades dos canais de televisão. Veja, além disso, os resultados do futebol na terça-feira-feira (5/10).

Resultados da terça-feira (5/10)

Campeonato Brasileiro

Corinthians 3 x 1 Bahia



Campeonato Brasileiro Série B

Avaí 1 x 1 Ponte Preta

Náutico 3 x 2 Goiás



Copa do Brasil Sub-17 (semifinal)

Flamengo 7 x 3 Palmeiras



Competições desta quarta-feira (6/10)



Campeonato Brasileiro

19h - Ceará x Internacional

19h - Sport x Juventude

19h - Chapecoense x Atlético-MG

19h - Atlético-GO x Athletico-PR

20h30 - Bragantino x Flamengo

21h30 - Fluminense x Fortaleza

21h30 - América-MG x Palmeiras

21h30 - Grêmio x Cuiabá



Campeonato Brasileiro Série B

16h - Brasil de Pelotas x Operário-PR



Campeonato Brasileiro sub-20

15h - Flamengo x Chapecoense



Campeonato Paranaense (final)

15h20 - Londrina x Cascavel



Liga das Nações (semifinal)

15h45 - Itália x Espanha

Na TV



16h - Série B: Brasil de Pelotas x Operário; SporTV

19h - Vôlei: Campeonato Paulista masculino - Sesi-SP x Campinas (ida da semifinal); SporTV 2

19h - Beach Tennis: Copa do Mundo - primeira fase; SporTV 3

19h - Brasileirão: Chapecoense x Atlético-MG; SporTV

19h - Brasileirão: Sport x Juventude; Pay-per-view

19h - Brasileirão: Ceará x Internacional; Pay-per-vie

20h30 - Brasileirão: Red Bull Bragantino x Flamengo; Pay-per-view

21h - WNBA: playoffs - Chicago Sky x Connecticut Sun (jogo 4 da semifinal); ESPN

21h30 - Brasileirão: Fluminense x Fortaleza; TV Globo

21h30 - Brasileirão: América-MG x Palmeiras; Pay-per-view

21h30 - Brasileirão: Grêmio x Cuiabá; SporTV e Pay-per-view

21h30 - Vôlei: Campeonato Paulista Feminino - Bauru x Barueri (jogo 1 da semi); SporTV 2

23h - WNBA: playoffs - Phoenix Mercury x Las Vegas Aces (jogo 4 da semifinal); ESPN