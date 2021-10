Espanha dá troco na Itália e vai à final

CB Correio Braziliense

(crédito: Franck Fife/AFP)

Apenas 90 dias. Esse foi o tempo que a Espanha precisou esperar para vingar a derrota para a Itália na semifinal da Eurocopa, em julho. Naquele 6 de julho, a Azurra venceu a Fúria, nos pênaltis, e partiu rumo ao título continental. Ontem, em duelo válido pela mesma fase, mas na Liga das Nações, os espanhóis deram o troco em grande estilo e venceram os italianos, por 2 x 1, em pleno San Siro, em Milão. Agora, o time aguarda na decisão o vencedor de França ou Bélgica.

A Espanha ainda teve um gosto de derrubar uma marca invicta da seleção adversária. Campeã da Euro, a Itália não sabia o que era perder há 37 partidas. A última derrota havia sido em outubro de 2018, para Portugal. A marca italiana compreendia 28 vitórias e nove empates e é maior invencibilidade da história entre seleções. Tudo isso, porém, foi por água abaixo devido ao brilho do atacante espanhol Ferrán Torres.

Em fase inspirada, o jogador do Manchester City marcou os dois gols da vitória ainda no primeiro tempo. No primeiro, Alonso fez cruzamento certeiro para Ferrán saltar em direção à bola e finalizar de perna direita. Depois, o camisa 11 recebeu novo cruzamento, desta vez de Oyarzabal, e cabeceou no contrapé do goleiro Donnarumma. A vida italiana ficou ainda mais complicada com a expulsão precoce de Bonucci no fim da etapa inicial.

Mesmo com um a menos, a Itália ainda carimbou a trave no segundo tempo com Chiesa. Na reta final do jogo, Pellegrini descontou para os donos da casa em contra-ataque de velocidade. O time, porém, não teve forças para buscar o empate. No jogo, o goleiro Donnarumma sofreu com vaias da própria torcida italiana. A insatisfação foi reflexo da saída conturbada do Milan para o Paris Saint-Germain, na última janela de transferências.

“Sabíamos que era um jogo especial. Caímos nas semifinais da Eurocopa e que melhor maneira de vencê-los em casa em outra semi? Feliz pela equipe. Acho que a perseverança e o treinamento fazem os resultados aparecerem no final. A partida dura 90 minutos. Pode haver erros e acertos, você tem que ser constante e é por isso que vencemos”, pontuou Ferrán Torres, o nome do jogo.



França x Bélgica

Hoje, França e Bélgica disputam a última vaga na final da Liga das Nações 2020/2021. Com vaga praticamente garantida na Copa do Mundo de 2022, os belgas concentram todo o foco na busca pelo primeiro título europeu. Atuais campeões mundiais, os franceses buscam se redimir da queda precoce na última Eurocopa. A bola rola às 15h45, no Juventus Stadium, em Turim, com transmissão da TNT Sports.