CB Correio Braziliense

Ansiosa com os primeiros passos do novo ciclo da Seleção, a técnica sueca Pia Sundhage elogiou o nível do desafio que suas comandadas terão pela frente diante da Austrália. De acordo com a técnica, este tipo de experiência é crucial para que sua equipe possa amadurecer cada vez mais. "Vamos enfrentar jogadoras que atacam, vão para cima e vão usar jogadas de um para um. A gente tem que estar preparado para lidar com essas jogadoras difíceis", prospectou.