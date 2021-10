Flamengo para no Bragantino

CB Correio Braziliense

(crédito: Alexandre Vidal/Flamengo)

Desfalcado, o Flamengo desperdiçou uma chance preciosa de se aproximar do líder Atlético-MG, ontem. Após ver o líder do Brasileirão empatar com a lanterna Chapecoense, o time carioca cedeu a igualdade ao Bragantino, por 1 x 1, em Bragança Paulista (SP). Sem cinco titulares, o rubro-negro saiu na frente e fez um bom primeiro tempo. Mas não resistiu à reação do time da casa no início da etapa final. Mesmo assim, com o ponto ganho, o time passou o Palmeiras e agora é o segundo colocado.

A queda se deveu às mudanças incomuns feitas por Renato Gaúcho, que fez a equipe jogar os últimos 15 minutos com quatro atacantes e nenhum armador em campo. Quando o time teve o mínimo de organização, o atacante Pedro fez a diferença. Ele recebeu boa bola de Vitinho e chutou cruzado para vencer o goleiro Cleiton. O gol premiou o time que estava com uma leve superioridade.

No segundo tempo, a prudência deu lugar a uma postura mais ofensiva no Bragantino. O time da casa impôs novo ritmo ao jogo, buscando o ataque com frequência e chegou ao empate na base da insistência. Matheuzinho errou na saída de bola e Artur não desperdiçou. Encheu o pé de fora da área e marcou um golaço, ao acertar o ângulo esquerdo de Gabriel.

Apesar de o time ter perdido a chance de encostar, Willian Arão não jogou a toalha. “Acho que não prejudica muito. Até onde eu sei, o Atlético-MG também tropeçou, mas a gente ainda tem chance. O campeonato não acabou, continuamos acreditando. A gente esteve atrás em boa parte do campeonato e agora chegamos. Continuamos acreditando, continuamos firmes, precisamos melhorar, mas está tudo em aberto. Ano passado nós ficamos muitas rodadas atrás e chegamos na frente no final”, avaliou.





Atlético-MG tropeça na Chape

crédito: Pedro Souza/CB/D.A Press

O futebol permite que o último colocado em uma competição complique a vida do primeiro. E foi o que aconteceu, ontem, em Chapecó, onde a lanterna Chapecoense obteve o empate, por 2 x 2, com o líder Atlético-MG, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, os times ficaram no 1 x 1, no Mineirão.

Dylan abriu o placar para o Atlético no primeiro tempo. Em seguida, o ex-atleticano Geuvânio empatou, ainda na etapa inicial. Na segunda metade do jogo, Mike — de pênalti — virou para os donos da casa. Coube a Eduardo Sasha, de cabeça, dar números finais ao duelo.

Líder, o Atlético-MG chegou aos 50 pontos com o tropeço em Chapecó. Porém, mesmo com a derrota diante do último colocado do Brasileirão, o Galo abriu um ponto a mais na ponta da tabela.

“Jogando fora de casa, empate amargo para a gente. Queríamos ter somado mais três pontos. Não conseguimos. Puxado, estamos vindo de bastante jogos, eliminação da Libertadores, pessoal cansado. Mas é continuar focado, trabalhando e manter o foco de ser campeão”, pontou o atacante Hulk ao canal Premiere.

Coelho vence o Palmeiras

Na noite que marcou o retorno da torcida alviverde ao Independência, em Belo Horizonte, o América-MG venceu por 2 a 1 o Palmeiras, ontem, em duelo válido pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Rony marcou para o Verdão no primeiro tempo, enquanto Patric — com um golaço de fora da área — e Ademir — este nos acréscimos em cobrança de pênalti — viraram para o time mineiro de forma emocionante. Com o revés, o time paulista perdeu a chance de encostar no líder e, ainda, foi ultrapassado pelo Flamengo no segundo lugar.

Com o resultado, o Coelho subiu — ainda que temporariamente — para a 10ª posição na tabela, com 30 pontos, e atingiu a zona de classificação para a Copa Sul-Americana de 2022. A vitória heroica amplia a sequência invicta do América, que já dura sete jogos. O time de Vagner Mancini vem de quatro vitórias e três empates no Brasileirão. Antes de igualar a partida, o time mineiro chegou a perder um pênalti nos pés de Felipe Azevedo.

“Eu quis bater no gol. Falei para rolar para mim que eu ia bater no gol. O Scarpa brincou comigo falando que escutou eu falar. Com toda a humildade, desde que eu cheguei ao América-MG, cheguei falando de Sul-Americana. Não era só pelo sonho, era pelo trabalho, o que o clube faz para nós. Ver o torcedor retornar. Conseguimos reverter, é difícil, ainda mais contra o finalista da Libertadores. Essa vitória vem para dar mais um passo de fé, mas tem muita coisa ainda. Mas eu acredito na Sul-Americana, é possível’, disse Patric à TV Globo após o fim da partida.

Sansão opõe dois rivais desesperados

crédito: Ivan Storti/Santos FC

Historicamente opostos, São Paulo e Santos se encontram hoje, às 18h30, no Morumbi, vivendo momentos semelhantes e preocupantes. Passadas 23 rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro, os rivais flertam com a zona de rebaixamento e chegam ao clássico pressionados pela sequência sem vitórias.

Pelo lado tricolor do duelo, o técnico Hernán Crespo é tido, por parte da torcida, como o principal culpado pela situação do clube. O atual campeão paulista vem de três tropeços e vê o sonho de disputar a próxima edição da Libertadores cada vez mais longe. “Claramente não estou satisfeito. Acredito que vamos melhorar, continuar melhorando pelo objetivo, que é a Libertadores. Temos ainda rodadas importantes”, ponderou o comandante tricolor.

Hoje, o São Paulo ocupa a 13ª colocação, com 28 pontos, e sente a presença do fantasma do rebaixamento cada vez mais real. E, aquilo que deveria ser a solução tricolor, virou preocupação. O clube vive sua pior fase ofensiva na história do Brasileirão. Os homens de frente balançaram as redes adversárias somente 19 vezes, marca inferior a 1971, 1987, 1988 e 2013, quando a equipe havia feito 21 gols, após as mesmas 23 rodadas.

O alerta também está ligado na Baixada Santista. Com 24 pontos, o alvinegro é o primeiro clube fora do Z-4. O momento ruim do Peixe é traduzido pelos 10 jogos sem vitórias. Mas, em contrapartida ao São Paulo, o atual técnico não vem sendo tão perseguido. A crise é anterior à chegada de Fábio Carille, que tem apenas quatro jogos sob o comando da equipe.

Devido ao adiamento do duelo diante do Fluminense, o Santos está há 11 dias sem jogar, o que ofereceu ao comandante mais de uma semana para pensar nos 11 iniciais que vão a campo. Carille trabalhou, principalmente, o ataque, que ainda não marcou sob o comando dele. “Dependemos só das nossas forças para sairmos dessa situação. Eu sei como é complicado depender dos outros, já estive em equipes que precisaram disso. Mas não é o nosso caso aqui. Então, temos que nos unir cada vez para jogar melhor e sair desse momento difícil”, destacou o atacante Marcos Guilherme.

Conforme a liberação no Estado de São Paulo, cerca de 19 mil torcedores podem testemunhar a partida de hoje no Morumbi. Este será o primeiro clássico disputado com torcida desde o início da pandemia.

* Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz

Paradinhas

» NO RIO DE JANEIRO

Na base da força aérea, o Fortaleza frustrou o retorno da torcida do Fluminense ao Maracanã. Ontem, o Leão venceu os cariocas, por 2 x 0, com gols dos zagueiros Marcelo Benevenuto e Titi.



» EM FORTALEZA

Com ótima atuação do goleiro Daniel, o Internacional sofreu, mas arrancou empate com o Ceará, por 0 x 0, na Arena Castelão, ontem. Foi a primeira partida do time cearense com torcedores nas arquibancadas.



» EM RECIFE

Apesar dos problemas extracampo, o Sport embalou a segunda vitória. O time venceu o Juventude, por 3 x 1, em briga direta contra o Z-4. José Welison, Mikael e Chico fizeram para o mandante; Paulinho Boia descontou.



» EM PORTO ALEGRE

O Grêmio segue no Z-4 do Brasileirão. Ontem, os gaúchos tropeçaram em casa e empataram com o Cuiabá, por 2 x 2. O tricolor marcou com Alisson, duas vezes. Os gols do Dourado foram de Max e Marllon.



Athletico-PR

crédito: José Tramontin/Athletico PR

Alberto Valentim começou com o pé direito a sua passagem pelo Athletico-PR. Ontem, na estreia do treinador, o time paranaense ganhou do Atlético-GO, por 2 x 0, no Antônio Accioly, gols de Marcinho e Terans. A vitória coloca o Furacão na briga por uma vaga na pré-Libertadores. “A equipe se comportou muito bem e está de parabéns pela forma como competiu, pela forma como se entregou”, comentou o comandante. O Dragão atingiu seu décimo jogo seguido sem ganhar como mandante e estacionou nos 30 pontos, no meio da tabela.