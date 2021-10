Confira o placar e a lista de transmissões esportivas da sexta-feira (8/10)

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/DFB)

Hoje é dia de muito esporte pelo Brasil e o mundo! No guia de programação do Correio, você confere os horários de todas as partidas de futebol previstas para esta sexta-feira (8/10) nos maiores campeonatos do planeta bola. Por aqui, o torcedor ainda fica por dentro de onde assistir as transmissões das mais variadas modalidades nas grades dos canais de televisão. Veja, além disso, os resultados do futebol na quinta-feira (7/10).

Resultados da quinta-feira (7/10)



Campeonato Brasileiro

São Paulo 1 x 1 Santos



Eliminatórias da Copa - América do Sul

Uruguai 0 x 0 Colômbia

Paraguai 0 x 0 Argentina

Venezuela 1 x 3 Brasil

Equador 3 x 0 Bolívia

Peru 2 x 0 Chile



Copa do Brasil Sub-17

Atlético-MG 0 x 1 São Paulo



Liga das Nações

Bélgica 2 x 3 França



Competições desta sexta-feira (8/10)



Campeonato Brasileiro Série B

19h - Vila Nova x Remo

19h - Botafogo x CRB

21h30 - Coritiba x Cruzeiro



Eliminatórias da Copa - Europa

15h45 - Alemanha x Romênia

15h45 - Letônia x Holanda

15h45 - República Tcheca x País de Gales

15h45 - Croácia x Chipre

15h45 - Rússia x Eslováquia

15h45 - Turquia x Noruega



Na TV

5h30 - Fórmula 1: GP da Turquia - 1º treino livre; BandSports

9h - Fórmula 1: GP da Turquia - 2º treino livre; BandSports

10h - Beach Tennis: Copa do Mundo - Brasil x Alemanha (duplas feminina); SporTV 3

15h - Tênis: ATP e WTA 1000 Indian Wells - 1ª rodada; ESPN

15h - Beisebol: MLB - Chicago White Sox x Houston Astros (jogo 2 dos playoffs); ESPN 2

17h30 - Beisebol: MLB - Atlanta Braves x Milwaukee Brewers (jogo 1 dos playoffs); Fox Sport

19h - Série B: Vila Nova x Remo; SporTV

19h - Vôlei: Campeonato Paulista masculino - São José x Guarulhos (volta da semifinal); SporTV 2

19h - Beach Tennis: Copa do Mundo - quartas de final; SporTV 2

20h - Beisebol: MLB - Boston Red Sox x Tampa Bay Rays (jogo 2 dos playoffs); ESPN 2

21h30 - Vôlei: Campeonato Paulista feminino - Pinheiros x Osasco (jogo 2 da semifinal); SporTV 2