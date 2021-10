CB Correio Braziliense

A Conmebol anunciou, ontem, a primeira definição envolvendo a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. Na decisão de 27 de novembro, no Estádio Centenário, no Uruguai, o alviverde entrará em campo com seu uniforme padrão com camisas verdes. “Visitante” no chaveamento do confronto, o rubro-negro jogará a partida com o segundo uniforme, na cor branca. Os dois times irão jogar pelo tricampeonato continental.