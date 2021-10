Confira o placar e a lista de transmissões esportivas de domingo (10/10)

CB Correio Braziliense

Hoje é dia de muito esporte pelo Brasil e o mundo! No guia de programação do Correio, você confere os horários de todas as partidas de futebol previstas para este domingo (10/10) nos maiores campeonatos do planeta bola. Por aqui, o torcedor ainda fica por dentro de onde assistir as transmissões das mais variadas modalidades nas grades dos canais de televisão. Veja, além disso, os resultados do futebol no sábado (9/10).



Resultados da sábado (9/10)

Campeonato Brasileiro

Sport 1 x 0 Corinthians

Fluminense 0 x 0 Atlético-GO

Atlético-MG 3 x 1 Ceará

Fortaleza 0 x 3 Flamengo

Athletico-PR 0 x 2 Bahia

Palmeiras 2 x 4 Bragantino

Juventude 1 x 1 América-MG



Campeonato Brasileiro Série B

Guarani 3 x 0 Londrina

Vitória 0 x 1 Confiança

CSA 4 x 1 Brusque

Sampaio Corrêa 1 x 0 Vasco



Campeonato Brasileiro Série C

Tombense 2 x 2 Manaus

Novorizontino 1 x 0 Ypiranga-RS



Campeonato Brasileiro Série D (quartas de final)

Uberlândia 0 x 1 Aparecidense

América-RN 0 x 0 Campinense



Eliminatórias da Copa - Europa

Suécia 1 x 0 Kosovo

Geórgia 0 x 2 Grécia

Finlândia 1 x 2 Ucrânia

Andorra 0 x 5 Inglaterra

Polônia 5 x 0 San Marino

Suíça 2 x 0 Irlanda do Norte

Ilhas Faroe 0 x 2 Áustria



Amistosos de seleções

Portugal 3 x 0 Catar



Campeonato Brasileiro sub-20

Chapecoense 1 x 3 Flamengo



Competições deste domingo (10/10)



Campeonato Brasileiro

11h - Internacional x Chapecoense

16h - Santos x Grêmio

Eliminatórias da Copa - América do Sul

17h - Bolívia x Peru

17h30 - Venezuela x Equador

18h - Colômbia x Brasil

20h30 - Argentina x Uruguai

21h - Chile x Paraguai

Campeonato Brasileiro Série C

16h - Ituano x Criciúma

Campeonato Brasileiro Série D (quartas de final)

15h - Atlético-CE x Ferroviária

17h30 - Caxias x ABC

Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18 (final)

11h - São Paulo x Corinthians

Campeonato Brasileiro sub-20

10h - Fortaleza x Bahia

16h - Atlético-MG x Atlético-GO

Liga das Nações

15h45 - Espanha x França (semifinal)

10h - Itália x Bélgica (disputa do 3º lugar)



Na TV



7h30 - Futebol Feminino: Campeonato Italiano - Milan x Roma; ESPN Brasil

9h - Fórmula 1: GP da Turquia - corrida; BandSports e Band

9h30 - Atletismo: Maratona de Chicago; ESPN

10h - Vôlei de Praia: Circuito Brasileiro - final; SporTV 2

10h - Liga das Nações da Uefa: Bélgica x Itália - 3º lugar; TNT

11h - Futebol feminino: Campeonato Brasileiro Sub-18 - São Paulo x Corinthians (ida da final); SporTV

11h - Vôlei de Praia: Circuito Brasileiro - final; SporTV 2

11h - Brasileirão: Internacional x Chapecoense; Pay-per-view

11h30 - Automobilismo: Mercedes-Benz Challenge - 4ª etapa; TV Cultura

14h - Futebol Americano: NFL - Green Bay Packers x Cincinnati Bengals; ESP

14h - Futebol Americano: NFL - Denver Broncos x Pittsburgh Steelers; Fox Sports

15h - Nascar Cup Series Playoffs: Charlotte Roval 400; Fox Sports 2

15h - Tênis: ATP e WTA 1000 Indian Wells - 2ª rodada; ESPN 2

15h45 - Liga das Nações da Uefa: França x Espanha - final; TNT

16h - Brasileirão: Santos x Grêmio; Pay-per-view

17h - Eliminatórias da Copa: Bolívia x Peru; SporTV 3

17h05 - Futebol Americano: NFL - Cleveland Browns x Los Angeles Chargers; Fox Sports

17h25 - Futebol Americano: NFL - San Francisco 49ers x Arizona Cardinals; ESPN

17h30 - Eliminatórias da Copa: Venezuela x Equador; SporTV 2

18h - Eliminatórias da Copa: Colômbia x Brasil; TV Globo e SporTV

20h30 - Eliminatórias da Copa: Argentina x Uruguai; SporTV

20h30 - Beisebol: MLB - Houston Astros x Chicago White Sox (jogo 3); Fox Sports

20h30 - NBA: pré-temporada - Oklahoma City Thunder x Milwaukee Bucks; ESPN 2

21h - Eliminatórias da Copa: Chile x Paraguai; SporTV 2

21h20 - Futebol Americano: NFL - Buffalo Bills x Kansas City Chiefs; ESPN

23h - NBA: pré-temporada - Phoenix Suns x Los Angeles Lakers; ESPN 2