Paradinhas

CB Correio Braziliense

» FLUMINENSE

O centroavante Fred conta com o apoio da torcida para o Fluminense voltar a vencer, hoje, às 16h30. Motivo: o tricolor quer retomar o projeto Libertadores com meta de volta ao torneio na temporada 2022.

» CORINTHIANS

Invicto há 10 jogos, o Corinthians tentará a segunda vitória seguida hoje, às 16h30, na Ilha do Retiro, contra o Sport. Willian será poupado pelo técnico Sylvinho. Roni e Ruan Oliveira estão vetados pelo departamento médico.

» BAHIA

A estreia do técnico Guto Ferreira é a principal atração do duelo contra o Athletico-PR, às 19h, na Arena da Baixada, em Curitiba. O tricolor não vence há quatro jogos. O Furacão chega embalado pelo triunfo contra o Atlético-GO.

» AMÉRICA-MG

Apontado como candidato ao rebaixamento no início do Brasileirão, o América visita o Juventude, às 21h, no Alfredo Jaconi, animado com o empate contra o Flamengo e a vitória sobre o Palmeiras.

» ALEMANHA

A seleção de Hansi Flick derrotou a Romênia por 2 x 1, ontem, em casa, pelas Eliminatórias para a Copa de 2022. Gnabry e Thomas Muller marcaram para os tetracampeões. Filho do craque Hagi, Ianis Hagi descontou.

» HOLANDA

Em evolução desde a chegada do técncio Louis van Gaal, a Holanda derrotou a Letônia, por 1 x 0, ontem, pelo Grupo G das Eliminatórias. Davy Klaassen assinou o triunfo após receber assistência de Memphis Depay.