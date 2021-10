Botafogo se consolida no G-4

CB Correio Braziliense

(crédito: Vítor Silva/Botafogo)

No duelo entre o melhor mandante contra o visitante mais eficaz, os donos da casa se deram bem pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, o Botafogo venceu o confronto direto diante do CRB, por 2 x 0, pela 29ª rodada da competição, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, se consolidando na zona de acesso.

O Botafogo jogou desde os 30 minutos do primeiro tempo com um homem a mais após expulsão de Caetano. Em vantagem numérica, o time de Enderson Moreira fez seu primeiro gol aos 44, com Marco Antônio. No final do segundo tempo, Carlinhos definiu.

Com o resultado, o clube carioca sobe à vice-liderança, com 51 pontos, e encerra uma sequência de dois jogos sem vitória. Além disso, continua como melhor mandante da competição — o retrospecto alvinegro é de 12 vitórias, um empate e duas derrotas. Melhor visitante, o CRB fica na quinta posição, com 48 pontos.

Cruzeiro

O Cruzeiro teve uma noite irretocável no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Ainda na segunda parte da classificação, o time mineiro não tomou conhecimento do líder Coritiba e venceu com autoridade, por 3 x 0. O resultado mantém acessa uma breve esperança de acesso para a elite. A Raposa está a dez pontos do Goiás, o atual quarto colocado da Série B.

A conquista dos três pontos foi encaminhada com dois gols em apenas oito minutos de partida. Com dois, Giovanni fez o primeiro. Aos sete, Adriano ampliou. Com as linhas defensivas baixas, a Raposa complicou a vida do Coritiba. Na etapa final, aos 15, Eduardo Brock ampliou a vantagem do time mineiro. O Coxa ainda teve um pênalti a seu favor anotado após intervenção do VAR, mas o goleiro Fábio defendeu a cobrança de Léo Gamalho e garantiu o resultado para os visitantes.

Vasco

Embalado com cinco jogos invictos, sendo três vitórias consecutivas, o Vasco volta a campo para colar de vez na zona de acesso à elite. Hoje, às 21h, visita o Sampaio Corrêa no Castelão, em São Luís (MA). Os adversários vivem momentos totalmente diferentes e não vencem há sete jogos. A boa fase vascaína coincide com as chegadas do técnico Fernando Diniz e do meia Nenê, que ainda não perderam. O cruzmaltino tem chance de se aproximar ainda mais na briga pelo acesso, uma vez que o Goiás, CRB e Avaí tropeçaram na rodada.