Espanha e França decidem o título

A Liga das Nações, torneio organizado pela Uefa, conhecerá o novo campeão em confronto entre Espanha e França. A partida, que ocorrerá no Estádio San Siro, na cidade de Milão, terá início às 15h45 e será transmitida pela TNT.

A Espanha chegou à decisão após vencer a Itália na semifinal e quebrar uma invencibilidade histórica dos adversários. Após a vitória por 2 x 1, os espanhóis esperam garantir a taça da competição contra os franceses neste domingo.

“Veja a seleção da França. Eles jogam nos principais clubes e são jogadores de destaque: o melhor time do mundo. Podemos melhorar. O futebol é maravilhoso, em parte porque geralmente dá prêmios aos times que jogam melhor. Precisamos impor nosso estilo de jogo”, disse Luis Enrique, treinador da Espanha.

Os franceses conseguiram uma histórica classificação para a final na virada por 3 x 2 contra a Bélgica. Após iniciar a segunda etapa com 2 x 0 para os belgas, a França conseguiu a virada aos 45 minutos do tempo final.

“É impossível privar a Espanha da bola. Está no DNA ter a maior parte da posse. Você pode pressionar, mas não qualquer um. Eles são capazes de passar a bola mesmo sob pressão. Eles também pressionaram muito bem a Itália quando perderam a bola”, disse Deschamps, treinador da França.

A disputa de terceiro lugar ocorrerá entre as seleções de Itália e Bélgica. A partida ocorrerá no Juventus Stadium, na cidade de Turim, e terá início às 10h (de Brasília), com transmissão da TNT.

Bola de Ouro

O francês Karim Benzema, atacante do Real Madrid, afirmou, ontem, que “desde pequeno” sonha ganhar a Bola de Ouro. “É o sonho de todos os jogadores de futebol”, disse, um dia após a divulgação dos candidatos ao prêmio, entre os quais está relacionado.

Artilheiro da atual temporada do Campeonato Espanhol, com nove gols em oito partidas, Benzema evoluiu assim que assumiu o protagonismo do ataque da equipe espanhola a partir da saída do português Cristiano Ronaldo, que foi para a Juventus e, agora, está no Manchester United.

“O importante é que agora as pessoas gostam do meu futebol e me sinto feliz e muito orgulhoso”, disse, lembrando que “há atacantes hoje que, com mais de 30 anos, são mais eficazes, mantêm uma ótima forma e podem fazer muito mais gols, além de oferecer mais futebol ao time”, disse Benzema, de 33 anos, que estará em campo neste domingo com a seleção da França.

“Tenho a certeza de que vai ser uma grande final. A Espanha é uma equipe muito jovem, mas com muito talento e espero ver um jogo bonito e disputado, que deixe as pessoas felizes”, afirmou.

O atacante francês acrescentou que gosta muito de jogar ao lado de Kylian Mbappé. “É um jovem com muita qualidade. Mbappé é um fenômeno pelo futebol e pela idade. É um rapaz muito bom”, afirmou. “Gosto muito de jogar com ele e também com Griezmann, que se movimenta bem em espaços pequenos”, finalizou.