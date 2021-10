Paradinhas

CB Correio Braziliense

» Bahia

Na estreia do técnico Guto Ferreira, o Bahia quebrou uma série de cinco jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Athletico-PR, por 2 x 0, ontem, na Arena da Baixada, e escapou provisoriamente da zona de rebaixamento.

» STJD

Nove clubes da Série A do Campeonato Brasileiro ingressaram no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com uma Notícia de Infração contra o Sport por suposta escalação irregular do zagueiro Pedro Henrique.

» Inglaterra

A seleção da Inglaterra goleou, ontem, a modesta equipe de Andorra, por 5 x 0. Sancho, mesmo sem balançar as redes, foi o destaque do jogo, com duas assistências. Com 19 pontos, os ingleses lideram o Grupo I da Eliminatórias.

» Praia

As brasileiras Ágatha e Duda foram superadas nas quartas de final do World Tour Finals pelas alemãs Borger e Sude, por 2 sets a 1 — com parciais de 21/16, 24/26 e 15/11 — e ficaram na quinta colocação, em Cagliari, na Itália.

» Handebol

A Seleção Brasileira feminina de handebol está garantida no Mundial da modalidade, que acontecerá em dezembro, na Espanha. A vaga foi assegurada na noite de sexta-feira com a tranquila vitória sobre o Paraguai por 42 x 17.

» Tênis

No primeiro jogo desde a conquista do US Open, a britânica Emma Raducanu foi eliminada na estreia do WTA 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, pela bielorussa Aliaksandra Sasnovich, por 6/2 e 6/4.