Verstappen retoma liderança do Mundial

CB Correio Braziliense

(crédito: Umit Bektas/AFP)

A liderança da Fórmula 1 na temporada 2021 voltou a trocar de mãos ontem. Lewis Hamilton deu lugar novamente a Max Verstappen (Red Bull), que fez corrida eficiente e cautelosa no GP da Turquia para terminar em segundo lugar na pista molhada de Istambul. A vitória foi do finlandês Valtteri Bottas, enquanto Hamilton, também da Mercedes, foi o quinto colocado. Sergio Pérez (RB) terminou em terceiro.

Bottas coroou grande fim de semana com vitória que encerrou jejum de mais de um ano na F-1. Ele não subia ao lugar mais alto do pódio desde o fim de setembro de 2020, quando venceu o GP da Rússia. Em Istambul, largou na pole-position, faturou a 10ª vitória da carreira e ainda registrou a melhor volta da prova.

A corrida causou emoções distintas para Hamilton. Ao mesmo tempo em que pôde celebrar a boa reação na prova, por ter largado do 11º posto (punição por ter trocado componentes do motor), ele lamentou não ter terminado no terceiro lugar. O heptacampeão mundial perdeu duas posições na reta final da prova ao fazer uma troca de pneus que talvez não fosse necessária. Se tivesse ficado em terceiro, estaria a apenas um ponto de Verstappen na classificação geral.



Grid de chegada

1. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

2. Max Verstappen (HOL/Red Bull)

3. Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari)

5. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes

Mundial de pilotos

1. Max Verstappen (HOL) - 262,5 pts

2. Lewis Hamilton (GBR) - 256,5

3. Valtteri Bottas (FIN) - 177

Mundial de construtores

1. Mercedes - 433,5 pts

2. Red Bull - 397,5

3. McLaren - 240