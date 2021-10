Confira o placar e a lista de transmissões esportivas da terça-feira (12/10)

CB Correio Braziliense

Hoje é dia de muito esporte pelo Brasil e o mundo! No guia de programação do Correio, você confere os horários de todas as partidas de futebol previstas para esta terça-feira (12/10) nos maiores campeonatos do planeta bola. Por aqui, o torcedor ainda fica por dentro de onde assistir as transmissões das mais variadas modalidades nas grades dos canais de televisão. Veja, além disso, os resultados do futebol na segunda-feira (11/10).

Resultados da segunda-feira (11/10)



Campeonato Brasileiro

Cuiabá 0 x 0 São Paulo

Campeonato Brasileiro Série C

Paysandu x Botafogo-PB

Eliminatórias da Copa - Europa

Belarus 0 x 2 República Tcheca

Estônia 0 x 1 País de Gales

Letônia 1 x 2 Turquia

Holanda 6 x 0 Gibraltar

Noruega 2 x 0 Montenegro

Croácia 2 x 2 Eslováquia

Eslovênia 1 x 2 Rússia

Macedônia do Norte 0 x 4 Alemanha



Competições desta terça-feira (12/10)



Campeonato Brasileiro

19h - Bragantino x Atlético-GO

21h30 - Bahia x Palmeiras



Campeonato Brasileiro Série B

19h - Sampaio Corrêa x Vitória

21h30 - Cruzeiro x Botafogo



Eliminatórias da Copa - Europa

15h45 - Portugal x Luxemburgo

15h45 - Inglaterra x Hungria

15h45 - Dinamarca x Áustria

15h45 - Suécia x Grécia

15h45 - Lituânia x Suíça

15h45 - Albânia x Polônia



Campeonato Brasileiro sub-20

15h15 - Athletico-PR x Flamengo

15h15 - Chapecoense x São Paulo

15h15 - Botafogo x Corinthians

15h15 - Fluminense x Grêmio

15h15 - Santos x Vasco

15h15 - América-MG x Sport

15h15 - Internacional x Cruzeiro

15h15 - Palmeiras x Ceará



Na TV

7h15 - Futebol - Eliminatórias da Copa de 2022: Japão x Austrália; ESPN Brasil

10h30 - Futebol - Eliminatórias da Copa de 2022: Irã x Coreia do Sul; FOX Sports

15h - Futebol - Brasileiro Sub-20: Internacional-RS x Cruzeiro-MG; SporTV

15h - Tênis - Masters 1000 e WTA 1000 de Indian Wells (Estados Unidos): 3.ª rodada; ESPN

15h30 - Basquete - Euroliga: Olímpia Milano-ITA x Maccabi Tel-Aviv-ISR; BandSports

15h45 - Futebol - Eliminatórias da Copa de 2022: Portugal x Luxemburgo; TNT

15h45 - Futebol - Eliminatórias da Copa de 2022: Inglaterra x Hungria; Space

18h- Basquete - Paulista Masculino: São Paulo x Pinheiros; BandSports

18h - Beisebol - MLB: Atlanta Braves x Milwaukee Brewers; FOX Sports

19h - Futebol - Brasileirão: Red Bull Bragantino-SP x Atlético Goianiense-GO; Pay-per-view

19h - Futebol - Série B do Brasileiro: Sampaio Corrêa-MA x Vitória-BA; SporTV

19h - Vôlei - Paulista Feminino: Bauru x Barueri; SporTV 2

20h30 - Hóquei no Gelo - NHL: Tampa Bay Lightning x Pittsburgh Penguins; ESPN 2

21h30 - Futebol - Brasileirão: Bahia-BA x Palmeiras-SP; Globo e TNT

21h30 - Futebol - Série B do Brasileiro: Cruzeiro-MG x Botafogo-RJ; SporTV

22h - Beisebol - MLB: Los Angeles Dodgers x San Francisco Giants; FOX Sports

23h - Hóquei no Gelo - NHL: Vegas Golden Knights x Seattle Kraken; ESPN 2