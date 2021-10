Cruzeiro e Botafogo duelam em clima de decisão

CB Correio Braziliense

Seis títulos da Série A do Campeonato Brasileiro estarão em campo, hoje, às 21h30, na partida entre Cruzeiro e Botafogo. Porém, contrariando os dias de glória, os dois times duelam, no Independência, por um futuro melhor na Série B. Com clima de decisão para ambos os lados, as equipes também jogam por um objetivo igual: ampliar as chances de retornar ao pelotão de elite do futebol nacional.

Para o Cruzeiro, o cenário é nebuloso. Ocupando a 12ª posição com 38 pontos ganhos, a Raposa tem apenas 0,34% de chance de se classificar para a próxima edição da Série A. Por isso, um triunfo diante do Botafogo, vice-líder da divisão de acesso do Brasileirão e com 65% de probabilidade de voltar para a elite, é fundamental para manter viva a esperança mineira. Para os cariocas, vencer é um passo a mais em direção ao objetivo.

“É clássico de grandes clubes acostumados com a Série A. Tem tudo para ser um grande jogo. Vamos respeitar, mas precisamos do resultado. Vamos jogar mais uma decisão. Temos que ganhar”, ressaltou o técnico Vanderlei Luxemburgo. “O Cruzeiro cresceu muito. É uma equipe que tem uma cara na competição. Sempre será um clássico, um jogo extremamente tradicional, de duas camisas com um peso absurdo e esperamos fazer um bom jogo lá”, prospectou o treinador Enderson Moreira.

Além do fator casa, o Cruzeiro aposta na sequência de novo jogos sem perder para o Botafogo. A última derrota foi em setembro de 2016. A Raposa, porém, precisa superar os desfalques do zagueiro Ramon, do volante Ariel Cabral e do atacante Marcelo Moreno. Já o alvinegro terá reforços na tentativa de encurtar ainda mais a distância para o líder Coritiba. Diego Loureiro volta a defender o gol dos cariocas. Poupados no último jogo, Daniel Borges e Carlinhos retomam o posto nas laterais.