Em comum acordo, São Paulo anuncia saída do técnico Hernán Crespo

Hernán Crespo não é mais técnico do São Paulo. A diretoria tricolor informou a decisão na tarde desta quarta-feira (13/10), através de seu portal oficial e redes sociais. Em nota, a equipe do Morumbi explicou que as conversas entre os dirigentes e o treinador tiveram “comum acordo”.

Além de Crespo, o São Paulo também anunciou a saída dos preparadores físicos, Alejandro Kohan e Gustavo Sato, o auxiliar técnico Juan Branda, o preparador de goleiros Gustavo Nepote e o analista de desempenho Tobías Kohan.

Em oito meses de São Paulo, Crespo comandou a equipe 53 vezes, venceu 24 partidas, empatou 19 e perdeu 10, com um aproveitamento de 57,23% dos pontos. Nesse período, o comandante argentino conquistou o Campeonato Paulista 2021, ao superar o rival Palmeiras, tirando o clube de um jejum incômodo de quase nove anos sem títulos no futebol profissional.

“O São Paulo agradece aos profissionais pelo trabalho e pela dedicação demonstrados durante todo o período em que defenderam nossas cores, e pela conquista do título do Estadual, triunfo esse que não era obtido desde 2005”, reiterou o clube.

O treinador deixa o Morumbi após as eliminações na Libertadores e Copa do Brasil, além das exibições contestáveis no Campeonato Brasileiro. Na competição nacional, o São Paulo aparece na segunda página da tabela, a três pontos da zona do rebaixamento. O último resultado foi um empate sem gols, fora de casa, diante do Cuiabá.

Em meio à disputa intensa pelo Brasileiro, a diretoria são-paulina informou que, de imediato, abrirá um processo de busca no mercado pelo novo treinador. Sem crespo à beira do campo, o São Paulo volta a campo nesta quinta-feira (14/10), quando recebe o Ceará, às 19h, pela 26ª rodada do Brasileirão.



