GDF e clubes se reúnem para discussão da próxima edição do Candangão

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Renato Alves/Agência Brasília.)

O governador Ibaneis Rocha recebeu, nesta quarta-feira (14/10), dirigentes e representantes de times do Distrito Federal. O encontro, no Palácio do Buriti, serviu para discutir a próxima edição do Campeonato Candango e o alinhamento de assuntos importantes, como a profissionalização e as possibilidades de apoios e patrocínios para as equipes.

A reunião contou com a presença do presidente da Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF), Daniel Vasconcelos, e representantes de Gama, Brasiliense, Ceilândia, Capital, Taguatinga, Luziânia e Santa Maria.

Também participaram das discussões o vice-governador Paco Britto; os secretários Giselle Ferreira (Esporte), André Clemente (Economia) e Vanessa Mendonça (Turismo); da deputada federal Celina Leão; do presidente da Câmara Legislativa, Rafael Prudente; e do presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa.

Otimista com o desenvolvimento do futebol local, Ibaneis Rocha garantiu que o GDF estará ao lado dos clubes. O chefe do Executivo informou que a Secretaria de Esporte e Lazer e o BRB estarão à disposição das equipes candangas.

“Espero que possamos avançar para que o Candangão tenha uma boa edição e, assim, resgatarmos o futebol do DF. Contem com o nosso apoio dentro do que for possível”, declarou o governador Ibaneis Rocha.

Clubes, FFDF e GDF se reúnem para alinhamento do Candangão 2022 (foto: Renato Alves/Agência Brasília.)

Presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, garantiu que assim como nos últimos anos, em 2022, o banco continuará atuando como um dos principais fomentadores do esporte na capital. “Esperamos estimular o vínculo dos cidadãos com os times daqui, apoiar a profissionalização e avanço dos times locais e reforçar a imagem do futebol brasiliense”, declarou.

O presidente da Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF), Daniel Vasconcelos, disse que o futebol local ainda precisa evoluir e agradeceu o apoio dado pelo GDF. “Se quisermos esse crescimento que falamos hoje, precisamos nos profissionalizar. O governo tem nos apoiado. Fomos bem aceitos e agradecemos ao governador Ibaneis Rocha pelo apoio que tem dado para o nosso futebol”, reiterou.

*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz