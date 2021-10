São Paulo acerta o retorno de Rogério Ceni para o comando técnico

VP VICTOR PARRINI*

O São Paulo não demorou e nem titubeou na hora de definir um novo nome para o comando técnico da equipe. Horas depois da saída de Hernán Crespo, a diretoria tricolor informou o acerto com o ex-goleiro e ídolo Rogério Ceni, que seguirá à frente do clube até dezembro de 2022.

O mais novo dono da prancheta tricolor está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e comandará a equipe na próxima quinta-feira (14/10), no duelo contra o Ceará, às 19h, no Morumbi.

O Presidente do São Paulo, Julio Casares, explicou a rapidez na tomada de decisão e disse, ainda, que Ceni não precisou de mais de 15 minutos para optar no retorno ao Morumbi.

"Precisávamos tomar uma decisão rápida, e, indo ao encontro da nossa linha de raciocínio e ao diagnóstico de todo o departamento de futebol, a opção correta era o Rogério Ceni. Já havia deixado claro que, em caso de vacância no cargo, ele seria a nossa primeira alternativa, se estivesse livre no mercado. Como bom são-paulino que é, não precisou de mais de 15 minutos para acertar essa volta para casa", disse o Presidente Julio Casares.

Rogério Ceni retorna ao comando do São Paulo depois de quatro anos. Em 2017, ele assumiu o clube justamente para o seu primeiro trabalho como técnico. No período, foram 35 partidas, com 14 vitórias, 11 empates e 10 derrotas. O trabalho foi interrompido após a queda de desempenho.

Porém, o ídolo tricolor chega ao clube com um novo status: o de campeão brasileiro. Na temporada 2020, Ceni esteve à frente da reação flamenguista rumo ao octacampeonato nacional. Contudo, deixou a Gávea em julho e não assumiu nenhum outro clube.

"Ele encarou esse convite como uma convocação. Afinal, a imagem do Rogério está diretamente ligada ao clube. Até por se sentir em casa, ele quis começar o trabalho imediatamente, frisou o presidente são-paulino.



