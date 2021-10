Confira o placar e a lista de transmissões esportivas da quinta-feira (14/10)

CB Correio Braziliense

Hoje é dia de muito esporte pelo Brasil e o mundo! No guia de programação do Correio, você confere os horários de todas as partidas de futebol previstas para esta quinta-feira (14/10) nos maiores campeonatos do planeta bola. Por aqui, o torcedor ainda fica por dentro de onde assistir as transmissões das mais variadas modalidades nas grades dos canais de televisão. Veja, além disso, os resultados do futebol na quarta-feira (13/10).

Resultados da quarta-feira (13/10)



Campeonato Brasileiro

Flamengo 3 x 1 Juventude

Atlético-MG 3 x 1 Santos

Chapecoense 1 x 1 Athletico-PR

Fortaleza 1 x 0 Grêmio

Corinthians 1 x 0 Fluminense

Internacional 3 x 1 América-MG



Campeonato Paranaense

Cascavel 1 (5) x (6) 1 Londrina - Londrina Campeão



Copa Verde

Brasiliense 0 (5) x (3) 0 Rio Branco-ES



Copa do Brasil Sub-17

Palmeiras 3 x 5 Flamengo



Competições desta quinta-feira (14/10)



Campeonato Brasileiro

19h - São Paulo x Ceará

19h - Cuiabá x Sport



Eliminatórias da Copa - América do Sul

17h - Bolívia x Paraguai

18h - Colômbia x Equador

20h30 - Argentina x Peru

21h - Chile x Venezuela

21h30 - Brasil x Uruguai



Copa Verde

15h - Gama x Aquidauanense



Na TV

15h - Aberto de Tênis de Indian Wells: quartas-de-Final - ESPN

17h - Eliminatórias da Copa do Mundo: Bolívia x Paraguai - SPORTV

18h - Eliminatórias da Copa do Mundo: Colômbia x Equador - SPORTV2

19h- Campeonato Brasileiro: Cuiabá x Sport - SPORTV e pay per view

19h - Campeonato Brasileiro: São Paulo x Ceará - pay per view

19h - Aberto de Tênis de Indian Wells: quartas-de-Final - ESPN2

20h30 - Eliminatórias da Copa do Mundo: Argentina x Peru - SPORTV2

21h - Eliminatórias da Copa do Mundo: Chile x Venezuela - SPORTV3

21h20 - NFL: Tampa Bay Buccaneers x Philadelphia Eagles - ESPN

21h30 - Eliminatórias da Copa do Mundo: Brasil x Uruguai - GLOBO e SPORTV