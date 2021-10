Brasiliense passa nos pênaltis; Gama joga hoje

CB Correio Braziliense

O Brasiliense sofreu mais do que o esperado, mas confirmou classificação para as oitavas de final da Copa Verde. Ontem, no estádio Serejão, o time amarelo acumulou boas chances durante os 90 minutos regulamentares de partida, mas acabou empatando, por 0 x 0, com o Rio Branco, do Espírito Santo. Nos pênaltis, o aniversariante Edmar Sucuri fez a diferença, pegou uma cobrança dos capixabas e garantiu o triunfo do time amarelo, por 5 x 3.

No tempo normal, o Brasiliense manteve o domínio na maior parte do tempo e perdeu boas oportunidades com Tobinha, Alan Mineiro, Bernardo e Jorge Henrique. O Rio Branco desperdiçou com Chiquinho. Nos pênaltis, o Jacaré não correu grandes riscos e converteu 100% das cobranças. O goleiro amarelo defendeu a cobrança de Chiquinho e confirmou a classificação para encarar o Cuiabá nas oitavas de final.

Herói do triunfo, Sucuri já prospectou a partida da próxima fase diante de um adversário de Série A do Campeonato Brasileiro. “Fico feliz pela data de hoje e por poder ajudar a equipe exatamente no dia meu adversário. Sabemos que temos que melhorar, pois vamos pegar um adversário muito difícil, que é o Cuiabá. É descansar para voltarmos a trabalhar bem, com concentração e bastante foco”, avaliou o arqueiro amarelo.

Gama

Hoje, será a vez do Gama debutar na competição regional. Após a eliminação precoce na fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro, o alviverde promoveu uma reformulação no elenco e vai disputar a Copa Verde com um time formado em sua maioria por garotos revelados nas categorias de base. O adversário na primeira fase será o Aquidauanense, do Mato Grosso do Sul. A bola rola às 15h, no Abadião, em Ceilândia. Quem avançar terá pela frente o Atlético-AC.