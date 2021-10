Curtas esportes

CB Correio Braziliense

» Em Porto Alegre

O Internacional segue na porta do G-6. Ontem, o Colorado contou com atuação de gala de Patrick, autor de dois gols, para vencer o América-MG, no Beira-Rio, por 3 x 1. O terceiro foi de Yuri Alberto. Ademir marcou para o time mineiro.



» Em Fortaleza

O Fortaleza complicou ainda mais a situação do Grêmio. Ontem, na Arena Castelão, o Leão venceu, por 1 x 0, com de Yago Pikachu, e afundou o time gaúcho na zona de rebaixamento do Brasileirão.



» Em Chapecó

Não foi dessa vez que a Chapecoense conquistou a primeira vitória como mandante. Ontem, o time marcou com Matheus Ribeiro, mas sofreu um gol de Christian no fim e empatou com o Athletico-PR, por 1 x 1.



» Em Cuiabá

Vindo de três vitórias seguidas, o Sport visita o Cuiabá, hoje, às 19h, na Arena Pantanal, com possibilidade de deixar a zona de rebaixamento. Os donos da casa tentam encerrar uma série de cinco jogos sem vencer.