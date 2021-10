Caio Ribeiro fala sobre aposentadoria aos 30 anos: "Discussão séria"

VO Victória Olímpio

(crédito: Youtube/Reprodução)

O comentarista Caio Ribeiro falou sobre o principal motivo que o fez se aposentar do futebol com 30 anos de idade. Em entrevista ao Flow Sport Club, ele contou que teve discussões internas com a diretoria do Botafogo após derrota importante em clássico contra o Flamengo, na reta final do Campeonato Brasileiro, de 2005.

A situação causou cansaço mental para o ex-atacante, que concordou que a aposentadoria acabou ocorrendo cedo demais: "Perdemos o jogo para o Flamengo, a diretoria do Botafogo foi na imprensa e esculachou todo mundo. Eu tive uma discussão muito séria com eles nos bastidores".

Não concordei com a forma como eles se posicionaram, acho que naquele momento você não fala nada ou então defende um time que estava fazendo a melhor campanha dos últimos 10 anos", explicou ainda. Caio saiu então do Botafogo e decidiu passar o início do ano seguinte 'curtindo a vida'.

Em 2006, o comentarista recebeu apenas uma proposta que o agradou, do Palmeiras, mas as negociações não deram certo: "Preciso de uns três meses aqui sem fazer nada, só curtindo, depois eu vejo o que acontece. Eu estava acertado com o Palmeiras, mas como estava há quatro meses parado, o Palmeiras estava para cair e optou por um zagueiro para salvar o time".

Veio Copa do Mundo, estamos falando de seis, sete meses sem jogar, é muita coisa para um atleta. As propostas que vieram não me agradaram muito", concluiu. Depois desse período, Caio começou a faculdade de Gestão do Esporte e recebeu em 2007 proposta para ser comentarista da Rádio Globo, que o fez aceitar trabalhar na emissora e aposentar as chuteiras de maneira definitiva.