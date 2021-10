São Paulo tropeça na estreia de Ceni

CB Correio Braziliense

Nem o retorno de Rogério Ceni como técnico foi capaz de ajudar o São Paulo a quebrar a sequência de tropeços. No primeiro jogo da segunda passagem do ex-goleiro pelo Morumbi, para substituir Hernán Crespo, o time tricolor empatou, por 1 x 1, com o Ceará em casa, ontem, amargando o sexto empate consecutivo na Série A do Campeonato Brasileiro, marca negativa que nunca havia atingido em sua história. Fabinho abriu o placar para os cearenses e Calleri, em lance de oportunismo, foi o autor do gol são-paulino.

A série inédita de igualdades impede o São Paulo de progredir na tabela do Brasileirão. Após 26 jogos, soma 31 pontos e ocupa o 13º lugar, ainda próximo da zona de rebaixamento e distante do grupo de classificação à Libertadores. O Ceará aparece na sequência, com 30 pontos, em 14º.

Da beira do gramado, Ceni viu uma boa atuação ofensiva de seus comandados, com grande volume de jogo, especialmente no primeiro tempo. Mas o São Paulo se expôs demais, teve de correr muito para conseguir o empate e só não saiu de campo derrotado graças a Tiago Volpi, que salvou os donos da casa no Morumbi com ao menos três defesas importantes.

“Não estou feliz. O gol, na verdade, não mudou nada. Um empate a mais. Hoje, merecemos mais do que nas outras partidas. Acredito que temos que melhorar muito e vamos fazer por nós e pela torcida”, analisou Calleri. “Ninguém gosta quando sai um treinador. Eu tenho um carinho especial pelo Crespo como jogador e treinador. O Ceni vem com atitude de dar certo. Tomara que possamos ganhar muitas partidas para chegar à Libertadores”, seguiu.

“O São Paulo é um time que tenta ser propositivo. Tentamos nas características que o time tem e que o Crespo trabalhava, talvez com um posicionamento diferente. O que nos propusemos fazer, nós fizemos, finalizamos bastante, ficamos com a bola. Quero ajudar o clube da melhor maneira possível, com todas as dificuldades e quero fazer um fim de ano melhor, para que 2022 a gente consiga ter uma situação melhor”, ressaltou Ceni.

Cuiabá vence

O Cuiabá mantém vivo o sonho de disputar a Libertadores em 2022, o que seria a primeira edição na história do clube. Ontem, a equipe de Mato Grosso venceu o Sport, por 1 x 0, na Arena Pantanal, no fechamento da 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi marcado pelo atacante Elton, em cobrança de pênalti. De quebra, além do resultado positivo, o Dourado também freou a tentativa de recuperação do rubro-negro. O time pernambucano vinha de três vitórias seguidas, sequência que não foi suficiente para sair da zona de rebaixamento. Com o triunfo, os donos da casa deram fim a uma série de cinco jogos sem vencer e escalaram a classificação, chegando ao nono lugar na classificação da competição nacional.