Saiba como funciona o ranking de premiação dos torneios universitários

Os Jogos Universitários Brasileiros 2021 (JUBs), em Brasília, seguem a todo vapor. Mas, diferente do que ocorre nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas, não há um quadro geral de medalhas. Existe a tradicional formação de pódios nas modalidades, mas a premiação para a instituição de ensino superior e da federação de desporto universitário que tiveram altas conquistas só é concedida bem depois.

Desde 2018, a Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) utiliza o mesmo formato de escala de pontuação. A mudança ocorreu para valorizar e incentivar a participação de instituições de ensino superior e federações nos eventos durante a temporada, além de reconhecer as melhores colocadas das competições.

Com isso, ao final da temporada, as cinco primeiras instituições de ensino superior do ranking conquistam o Troféu Professor Luizão. As cinco melhores federações ranqueadas ganham o Troféu Felipe Luna. Os títulos são conhecidos popularmente como Troféu Eficiência e a entrega deles ocorre durante a Premiação Melhores do Ano.

Pontuação

Como são feitos dois rankings - um para as instituições de ensino superior e outro para as federações -, há também dois sistemas de pontuação. As entidades somam os pontos por modalidade/naipe nos eventos que participaram durante a temporada.

Ainda existe a divisão de modalidade/naipe por grupos. No Grupo A, é contemplado o Beach Hand; o Beach Soccer; o Futebol; o Futebol 7; e o Rugby 7, nesse a pontuação atribuída varia de dez a 80. O Grupo B, tem os seguintes esportes: Atletismo; Basquete 3x3; Judô; Karatê; Natação; Taekwondo; e Wrestling. A pontuação vai de quatro a 50.

O Grupo C reúne as modalidades Acadêmico; Badminton; Beach Tênis; Clash Royale; Counter Strike Go; Crossfit; Free Fire; Futebol Eletrônico; Futevôlei; League of Legends; Paradesporto; Poker; Tênis; Tênis De Mesa; Vôlei de Praia; e Xadrez. É atribuída uma pontuação de um a 30.

O Basquete, o Futsal, o Handebol e o Voleibol tem três divisões. Na primeira, é feita uma classificação com oito equipes e atribuída pontuação de 30 a 80. Na segunda, também há o mesmo critério de classificação, mas os pontos vão de dez a 30. Na terceira, somente cinco times recebem pontos que vão de cinco a dez.

O segundo sistema ranqueia as federações. Elas são ordenadas pelo somatório das classificações das instituições de ensino superior do Estado.

Ainda existe uma bonificação para as instituições de ensino superior/federações que participaram do maior número de competições em modalidade/naipe na temporada. A pontuação extra vai de 20 a 200.

Temporada 2021

Os eventos previstos no calendário da Temporada 2021 para concorrer ao Troféu foram o JUBs eSports; o JUBs Seletivas; o Brasileiro de Futebol 7; o JUBs Praia (com exceção das modalidades Air Badminton e Beach Wrestling); e o JUBs Brasília 2021.

Como está o Distrito Federal

Sem as pontuações do JUBs Brasília 2021, a Federação do Esporte Universitário do Distrito Federal (Fesu) está com 67 pontos e na 18ª colocação. A entidade do quadradinho está empatada com a Federação Catarinense do Desporto Universitário (Fcdu).

A capital federal tem cinco instituições de ensino superior concorrendo ao Troféu Professor Luizão. A Universidade de Brasília (UnB) é a melhor colocada, com 57 pontos, e ocupa o 17º lugar. A Universidade Paulista (Unip) está em 41º lugar, com 30 pontos. O IDP conquistou dois pontos e está em 96º. O UniProjeção e a Faculdade Processus conquistaram um ponto e estão empatados em 109º.



