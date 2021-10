Bella tacada

JM Júlia Mano*

Chupeta na boca, fralda, uma boneca nos braços e um taco de plástico na mão. Foi assim que a brasiliense Bella Simões entrou pela primeira vez em um campo de golfe. Ela tinha apenas dois anos. A paixão foi à primeira vista. Depois das primeiras tacadas, a pequena pediu ao pai, que lhe apresentou o esporte, para continuar nos gramados.

No fim de semana passado, a jovem atleta de oito anos faturou o título do PGA Invitation 2021, na Flórida, Estados Unidos. Mais uma conquista para o seu jovem, mas extenso currículo de conquistas. Ostenta dois títulos mundiais, duas Floridas Champion, Georgia Champion, Texas Regional Champion, Jekyll Island Champion, UA Regional Champion e UA National Runner Up.

Os treinamentos da menina começaram no Clube do Golfe de Brasília. À época, o professor Vicente Pereira travou uma batalha para dar aula a uma criança de dois anos. Quando Bella foi pela primeira vez ao Mundial, em 2019, Bruno Freitas assumiu o posto. Ao verem o futuro promissor da golfista, e com o objetivo de oferecer ainda mais oportunidades para se aprimorar no esporte, os pais de Bella decidiram levá-la para os Estados Unidos. A família vive entre o Distrito Federal e Miami.

A pequena treina no Don Law Golf Academy, clube especializado em formar Future Stars (futuras estrelas na tradução livre) e mantém uma rotina regular de quatro horas diárias de treinamento. Além disso, nos Estados Unidos, Bella tem a oportunidade de assistir de perto aos grandes torneios de golfe do país.

A brasiliense acompanhou de perto um campeonato que a marcou bastante: o Ladies Professional Golf Association (LPGA). “Eu estava atrás da Alexis Thompson quando ela foi bater, virou para trás e falou: ‘Fica aí, que você me dá sorte’. Ela me deu um abraço depois e pude pegar a assinatura dela e de outras meninas”, conta Bella ao Correio Braziliense sobre o dia em que esteve perto da mais jovem golfista a competir no U.S. Open.

Metas

A trajetória de Bella deixa a estante de conquistas cada vez mais cheia e a torna uma promessa do golfe. Inspirada nos astros Nelly Corda, número 1 do ranking mundial feminino, e Tiger Woods, a jovem brasiliense gostaria de representar o país nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, quando estará com 11 anos, mas é muito nova.

“As Olimpíadas são mais complicadas. Usam o ranking profissional. Então, não é o amador que é bom, é a primeira jogadora da LPGA e são poucas vagas. Alguns países participam se estiverem dentro do ranking. Se não tiver jogadores ali dentro, o país fica fora. O Brasil não tem nenhum jogador perto de se classificar para os Jogos. Só teve na Rio-2016 porque o país-sede tem direito a uma vaga”, pondera o pai de Bella, Rodrigo Simões.

Antes dos Jogos Olímpicos, a golfista de Brasília tenta fazer história no U.S. Open, no Masters Tournament e no LPGA. Quando questionada sobre outros desejos no esporte, Bella aponta: “Quero muitas crianças jogando e quero incentivar muitas pessoas a jogarem golfe”.

Estagiária sob supervisão de Marcos Paulo Lima